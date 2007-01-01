Шапша рассказал в Москве о ранней профориентации молодёжи

Губернатор Калужской области 18 марта выступил на совещании, которое провела Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Главное его тема - исполнение поручений Президента по итогам Госсовета по обеспечению кадрами отечественной экономики.

- Рассказал о первых результатах пилотного проекта – ранней профориентации и маршрутизации молодёжи, - отметил Владислав Шапша. - Чтобы ребята находили профессию по душе. Устраивались на работу в своём регионе. Навигаторы проекта - Центры «Работа России». Привел примеры эффективных региональных практик. Ханты-Мансийск, Оренбург, Липецк, Омск. У нас в Калужской области кадровый центр, технопарк рабочих профессий и работодатели дали возможность студентам колледжей получать смежную профессию. Трудоустроиться ещё в период обучения.

Сейчас проект масштабируется по всей стране: в нём уже 4 тысячи компаний и почти 5,5 млн школьников и студентов.

Профориентацией планируется охватить 70% школ.

Четверть студентов колледжей и вузов пригласят в центры «Работа России» на консультации и для оценки риска нетрудоустройства. В случае его выявления составляется индивидуальный план.

- В рамках «пилота» уже протестировали миллион человек, - заявил губернатор. - Рассчитываем, что компании добавят еще 10% мест для временной работы подростков.