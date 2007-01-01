Губернатор отметил успехи Боровского района

Владислав Шапша побывал в Боровске, где перед отчётом главы района Николая Калиничева развернулась большая выставка местных проектов. Особое внимание уделили тем инициативам, которые стали возможны благодаря социальному контракту — от кондитерских и молочных мини-производств до мастерских по пошиву одежды и новых туристических маршрутов.

Губернатор назвал Боровский район территорией с уникальной историей и серьёзными результатами. Здесь выпускают треть всей промышленной продукции области. Шесть из одиннадцати новых или расширенных производств региона работают именно здесь, а в этом году запустят ещё пять проектов.

Район лидирует по вводу жилья в расчёте на одного жителя. Сельское хозяйство тоже растёт: производство продукции увеличилось на 19%. Налоги, которые остаются в местном бюджете, позволяют решать важные социальные задачи.

За последний год в центральной районной больнице обновили оборудование: появились современные рентген-аппарат, маммограф, флюорограф и УЗИ-сканер.

Отремонтировали 15 километров асфальтированных дорог, привели в порядок подъезд к военному городку Митяево. В Балабаново заменили изношенные сети водоснабжения на улице Дзержинского.

Ещё одно знаковое событие — открытие в Балабаново первого в России технического колледжа «Логос», который работает при поддержке Русской православной церкви. Учебное заведение готовит специалистов для реального сектора экономики.

Но проблем, которые предстоит решить, тоже немало. В числе стратегических задач — строительство новой школы в Боровске и детского сада в Кабицыно. Остаются вопросы по качеству воды, состоянию дорог и нехватке кадров в социальной сфере. Требуется оперативно начать капремонт Ермолинской школы, а также разобраться с регулярными засорами канализации, на которые жалуются жители.

Все эти темы подробно обсудили на отчётном мероприятии. Губернатор поблагодарил жителей Боровского округа за труд и активную позицию.