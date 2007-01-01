Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Губернатор отметил успехи Боровского района
Губернатор отметил успехи Боровского района

18.03, 12:47
0 193
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Владислав Шапша побывал в Боровске, где перед отчётом главы района Николая Калиничева развернулась большая выставка местных проектов. Особое внимание уделили тем инициативам, которые стали возможны благодаря социальному контракту — от кондитерских и молочных мини-производств до мастерских по пошиву одежды и новых туристических маршрутов.

Губернатор назвал Боровский район территорией с уникальной историей и серьёзными результатами. Здесь выпускают треть всей промышленной продукции области. Шесть из одиннадцати новых или расширенных производств региона работают именно здесь, а в этом году запустят ещё пять проектов.

Район лидирует по вводу жилья в расчёте на одного жителя. Сельское хозяйство тоже растёт: производство продукции увеличилось на 19%. Налоги, которые остаются в местном бюджете, позволяют решать важные социальные задачи.

За последний год в центральной районной больнице обновили оборудование: появились современные рентген-аппарат, маммограф, флюорограф и УЗИ-сканер.

Отремонтировали 15 километров асфальтированных дорог, привели в порядок подъезд к военному городку Митяево. В Балабаново заменили изношенные сети водоснабжения на улице Дзержинского.

Ещё одно знаковое событие — открытие в Балабаново первого в России технического колледжа «Логос», который работает при поддержке Русской православной церкви. Учебное заведение готовит специалистов для реального сектора экономики.

Но проблем, которые предстоит решить, тоже немало. В числе стратегических задач — строительство новой школы в Боровске и детского сада в Кабицыно. Остаются вопросы по качеству воды, состоянию дорог и нехватке кадров в социальной сфере. Требуется оперативно начать капремонт Ермолинской школы, а также разобраться с регулярными засорами канализации, на которые жалуются жители.

Все эти темы подробно обсудили на отчётном мероприятии. Губернатор поблагодарил жителей Боровского округа за труд и активную позицию.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkduT2JEdnVCSjBDem1NVWFOVm1FTWc9PSIsInZhbHVlIjoiT0NQQ3lCTTVOMTJ1SWhRanM0SmlNZXdmRUM0TnN1US9PNC9oMzd5Mmlod2pMTWxFZDQ2RVF4Rk5pa1ZMOGdncXMvK3NvejIyN2JHSEJ6SEtQTHdYL0Q5c3FUdGZ4MU5EUTN4cFpYUWs1TXVUckRuMkFKOEhqeFlmUThxVUh6Z1Q5SGd3TEpwMGNrMzROd05KWCs5MlF6WkxHQlR2bFZNOThheURsOSt5ZkNzdlpKdEdZbXZnd3lBdVBlbkk3dVBrWXhsRk5nS0RENjBQZkRtcnl6VUs4OS9ia3BQWkF2TEZZTzFqMjdVQXptYWFLa3Fkek5BZy9pV29PWkpzUUlNcFBzTVZrYTB3OW5pbTNtazJHT1RZQ25HZGplVFBZSXYrNmZzRmtUdXFRdERWUkpqUGRYaWVoWUdsSXFua29mTHlxN0U0ajlud2hBTjltTUJ0VllheEF2bHMvWC92V0xMcXFsbkdhNlpmWjZvcmx5cjJBNHllTVVxbEVrR3VwaGVabTlFRmNCZ00vUVFmdktaeEQ4OGhzRUllQUo5ejZVUE5CWGpENWxydFRXbHZtdE96WkdqM0YxU01GTjdITzVIaiIsIm1hYyI6IjQ3Njc2ZjBjZDBkMjIzNGZlYWMyYjdiYjQ0YjJjY2FkMTM4MmI2YzRmNDRjZDY0NjRiY2M0MmZhYzM4MjU5MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImwycG1ocHVSQWN3UmF6eVZMUHVJalE9PSIsInZhbHVlIjoiQXpFSmx3RlpCczhqdmpRUFk2UndPQ2RNbFpsbUdOSzdXYUhETWpyenhTaXJRd29nR3YrT204QmhWZDE3blNhWDB3WXJWR2JObFNOZUxFK1lhTE5keUpEWE51NmlBRHFURG1NUXVmSzl1OXJ5bWx0WDJ5VG5SbE5hbUtyYXZheE5YWlUwQ1lrVU4va1VUbjJTbjlMRUtyNU0xUkY3WmpXSjhNbzlmdEY3ajNDK3FIZURUR2tkNzVWWFA1TEp2WnF4Z2ZNYTBnU3lnSzJQYWM0emlIMVBnb0gvVGpabGFnMlBuTXlBb1VZNVBmWE1qcmJVYlhGWExoUlFGZnpYNWtEV2h4a2lpYnVKcWJ1a00yVStFU2tBRVhSM2MrUlNxU2lpcU9UaVN6NEVoeFlUaGRSY1Vva0VoMENMM1lXTnJvT3JnbGtjOFNBSnBHeXN3UVRYaStaSWVQU25qZXpzUjNGSHlsdU1nZE4xQjRMVEVMTFRhcG1ocjU5WkhGVGdXaHpqZkpvRS9IUkNMKzh6L3M4S0NINEx6aEFSeGU4eitSbFJkaDBaYkJnM0lKZ0Jad1E0ZTNTcXhiK0l6VG1kdEhhUGpSMWdLbW9RVmo0RHRNcVB4TlcwaTVWNTNoaTk1UE14RU95bkZoL1k5NExqVnV0MHdLM3hIQTVWbFp1ajBTNGtMLzVJTmFzSy91cUg2dUpFN2NYMi9TaWJVWUVyZWpRaHNUUWRoU3dQVmtaUEE0Nnd5MXp1cWJqK083Z3R3NUh5a2Fmd1d0dC9ZWW9lNU93MlVaTlp4ZTJMNS9rQTlXZkZNZU9IOUNyWVRxdG1xYldEVEhwYnQxazJmb2JscVVXVyIsIm1hYyI6IjNiODE4MDBjNzM4MjgxZDc0N2M0ODdhOWM0ZmNkOGU2ZWQ0ZTlhN2IzZWVmZTkzY2JjNjk5ZTI5ZjkzYzUzMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+