Главная Новости Экономика и бизнес Соцконтракт помог жителю Куйбышевского округа открыть магазин
Соцконтракт помог жителю Куйбышевского округа открыть магазин

Дмитрий Ивьев
18.03, 07:00
Предприниматель из Куйбышевского округа Евгений Нефедов смог запустить новое дело благодаря социальному контракту — мере поддержки, которая помогает малообеспеченным гражданам начать своё дело в рамках нацпроекта «Семья», рассказали 17 марта в правительстве.

У Евгения Петровича уже был статус индивидуального предпринимателя и собственное нежилое здание в посёлке Бетлица. Но чтобы открыть там магазин, нужны были вложения: ремонт, оборудование, торговый инвентарь. Своих средств на всё это не хватало.

Тогда он оформил социальный контракт. На полученные деньги мужчина сделал ремонт в помещении, купил зернодробилку, морозильный ларь, весы, стеллажи и кассовый аппарат. После подготовки в здании заработал небольшой магазин кормов для домашних животных — на такую продукцию у местных жителей как раз был спрос.

Сейчас бизнес работает стабильно. Как рассказывает сам предприниматель, он заметил, что в районе не хватает точек, где можно купить корма для питомцев, и решил заполнить эту нишу. Соцконтракт, по его словам, стал настоящим спасением.

