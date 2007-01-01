В Калужской области помогают людям переезжать ради работы на предприятиях

В регионе продолжает действовать программа «Мобильность 2.0», которая помогает людям найти работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Проект работает в рамках федерального курса по содействию занятости, рассказали 16 марта в правительстве.

Если человек готов переехать ради хорошей работы, ему помогают с затратами на переезд. Компенсацию получают и работодатели — им частично возмещают расходы на зарплату новым сотрудникам.

Чтобы попасть под действие программы, нужно выполнить несколько условий. Работник должен переехать на новое место — либо в пределах области, либо из другого региона, при этом расстояние между старым и новым домом должно быть не меньше 50 километров. Трудоустройство должно быть на одном из предприятий оборонной промышленности, которые вошли в специальный перечень, или по востребованной профессии из утверждённого списка.

Работодатель тоже должен соответствовать требованиям: быть в реестре участников программы и предоставлять новым сотрудникам поддержку — например, оплачивать проезд к новому месту жительства, помогать с арендой жилья или делать другие выплаты.

В 2025 году шесть калужских предприятий приняли на работу 13 человек из других городов и регионов. С начала 2026 года ещё две компании трудоустроили троих специалистов.