Губернатор отметил рост калужской экономики

По итогам 2025 года экономика региона показала уверенный рост. Как рассказал 16 марта губернатор Владислав Шапша, почти половину всего промышленного производства области — около 45% — обеспечили 12 крупных предприятий. Это заводы из разных сфер: автопром, фармацевтика, производство стройматериалов и бумаги.

Промышленность региона наращивает объёмы уже третий год подряд. Индекс промпроизводства вырос более чем на 15% — по этому показателю Калужская область заняла первое место в Центральном федеральном округе и вошла в тройку лидеров по России.

Особенно заметный рывок сделало автопроизводство: выпуск машин увеличился в 5,3 раза. За год с конвейеров сошло 140 тысяч автомобилей — это позволило вернуться к показателям, которые были до введения санкций. Хорошие результаты также показали сельское хозяйство и строительство. За год в регионе открылись или расширились 11 новых предприятий.

Губернатор подчеркнул, что важно не сбавлять темпы. Рост экономики напрямую влияет на бюджет: в 2025 году его доходы увеличились на 9%. Эти дополнительные средства можно направить на социальные проекты — поддержку семей, медицину, образование и благоустройство.

Шапша также напомнил, что на Совете по стратегическому развитию президент обозначил главные приоритеты на ближайшие годы: улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния граждан. В регионе планируют ориентироваться на эти задачи, чтобы рост экономики ощущался в жизни обычных людей.