Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Экономика и бизнес

Губернатор отметил рост калужской экономики

Дмитрий Ивьев
16.03, 12:05
0 240
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По итогам 2025 года экономика региона показала уверенный рост. Как рассказал 16 марта губернатор Владислав Шапша, почти половину всего промышленного производства области — около 45% — обеспечили 12 крупных предприятий. Это заводы из разных сфер: автопром, фармацевтика, производство стройматериалов и бумаги.

Промышленность региона наращивает объёмы уже третий год подряд. Индекс промпроизводства вырос более чем на 15% — по этому показателю Калужская область заняла первое место в Центральном федеральном округе и вошла в тройку лидеров по России.

Особенно заметный рывок сделало автопроизводство: выпуск машин увеличился в 5,3 раза. За год с конвейеров сошло 140 тысяч автомобилей — это позволило вернуться к показателям, которые были до введения санкций. Хорошие результаты также показали сельское хозяйство и строительство. За год в регионе открылись или расширились 11 новых предприятий.

Губернатор подчеркнул, что важно не сбавлять темпы. Рост экономики напрямую влияет на бюджет: в 2025 году его доходы увеличились на 9%. Эти дополнительные средства можно направить на социальные проекты — поддержку семей, медицину, образование и благоустройство.

Шапша также напомнил, что на Совете по стратегическому развитию президент обозначил главные приоритеты на ближайшие годы: улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния граждан. В регионе планируют ориентироваться на эти задачи, чтобы рост экономики ощущался в жизни обычных людей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+