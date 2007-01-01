В Спас-Деменске подвели итоги развития района за год

В культурно-выставочном центре Спас-Деменска заработала новая экспозиция — она посвящена подвигу Московского народного ополчения и приурочена к 80-летию Великой Победы. Губернатор Владислав Шапша отметил, что музейное пространство становится точкой притяжения: только за прошлый год центр посетили 19 тысяч человек — гости из 74 регионов России и семи зарубежных стран.

Глава региона подчеркнул, что у Спас-Деменского района большой потенциал для развития туризма: здесь и богатая история, и красивая природа. Но главное — создавать комфортные условия для тех, кто живёт в районе постоянно.

За последний год в населённых пунктах построили десять станций очистки воды, а в ближайшее время планируют улучшить водоснабжение и в самом райцентре. Отремонтировали участок дороги от Варшавского шоссе до Спас-Деменска.

В местной больнице появилось современное оборудование: цифровой маммограф и аппарат УЗИ. Чтобы закрепить результат, в район удалось привлечь трёх врачей — им предоставили жильё.

Эти изменения стали возможны благодаря росту экономики: промышленное производство в районе выросло более чем на 25%.

Жители района давно мечтают о современном физкультурно-оздоровительном комплексе. Сейчас власти работают над тем, чтобы получить федеральную поддержку на его строительство.

В этом году Спас-Деменску исполняется 580 лет. Губернатор отметил, что район выделяется ухоженностью и чистотой — это результат последовательной работы местных властей и жителей. Такой подход, по его словам, может стать примером для других муниципалитетов.

Владислав Шапша поблагодарил жителей Спас-Деменского района за труд и вклад в развитие Калужской области.