Калужская область стала лидером по динамике перевозки нефтяных грузов

В феврале 2026 года зарегистрирован рост в 55% к прошлому году, сообщила пресс-служба РЖД в воскресенье, 15 марта

Фото Максима Каширина

Ключевым драйвером стало возобновление работы крупного нефтеперерабатывающего завода в поселке Полотняный Завод после масштабной реконструкции.

Только за февраль со станции Тихонова Пустынь отправлено 59 тыс. тонн нефти и газоконденсата в адрес потребителей Грузии и нескольких регионов РФ.

Чтобы ускорить доставку, логистику перестроили: маршруты формируют на трех станциях, что позволило снизить расходы и увеличить оборот вагонов.

В планах предприятия к 2028 году — запуск второго комплекса, что расширит сотрудничество.