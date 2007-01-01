Калужская область стала лидером по динамике перевозки нефтяных грузов
В феврале 2026 года зарегистрирован рост в 55% к прошлому году, сообщила пресс-служба РЖД в воскресенье, 15 марта
Ключевым драйвером стало возобновление работы крупного нефтеперерабатывающего завода в поселке Полотняный Завод после масштабной реконструкции.
Только за февраль со станции Тихонова Пустынь отправлено 59 тыс. тонн нефти и газоконденсата в адрес потребителей Грузии и нескольких регионов РФ.
Чтобы ускорить доставку, логистику перестроили: маршруты формируют на трех станциях, что позволило снизить расходы и увеличить оборот вагонов.
В планах предприятия к 2028 году — запуск второго комплекса, что расширит сотрудничество.
