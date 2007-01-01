Шапша выступил на расширенном заседании коллегии Министерства труда и соцзащиты РФ

Мероприятие прошло в пятницу, 13 марта.

Главной темой было решение вопроса кадрового дефицита.

В своем обращении к участникам премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачи, которые предстоит решить по поддержке семей с детьми, участников СВО, в сфере занятости. Эти темы звучали и в выступлениях зампреда правительства Татьяны Голиковой и министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

- Выступил с докладом по результатам работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Когда в декабре на Госсовете привел исторические успешные примеры атомного и космического проектов, Президент РФ Владимир Владимирович Путин справедливо отметил: что при всей грандиозности тех задач - сегодня масштаб совсем иной. Для решения кадрового вопроса нужно объединить усилия всей страны.

Он отметил важнейшие направления: техперевооружение, автоматизацию производств, внедрение ИИ, подготовку кадров через реальные производственные задачи.

- По поручению Главы государства до 1 декабря нам предстоит разработать и утвердить Стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы, а также адаптации рынка труда к технологическим изменениям до 2036 года. Этап анализа и настройки прошли. Инструменты есть. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу, - заявил губернатор.