Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша выступил на расширенном заседании коллегии Министерства труда и соцзащиты РФ
Экономика и бизнес

Шапша выступил на расширенном заседании коллегии Министерства труда и соцзащиты РФ

Дмитрий Ивьев
13.03, 15:46
0 319
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мероприятие прошло в пятницу, 13 марта.

Главной темой было решение вопроса кадрового дефицита.

В своем обращении к участникам премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачи, которые предстоит решить по поддержке семей с детьми, участников СВО, в сфере занятости. Эти темы звучали и в выступлениях зампреда правительства Татьяны Голиковой и министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

- Выступил с докладом по результатам работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Когда в декабре на Госсовете привел исторические успешные примеры атомного и космического проектов, Президент РФ Владимир Владимирович Путин справедливо отметил: что при всей грандиозности тех задач - сегодня масштаб совсем иной. Для решения кадрового вопроса нужно объединить усилия всей страны.

Он отметил важнейшие направления: техперевооружение, автоматизацию производств, внедрение ИИ, подготовку кадров через реальные производственные задачи.

- По поручению Главы государства до 1 декабря нам предстоит разработать и утвердить Стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы, а также адаптации рынка труда к технологическим изменениям до 2036 года. Этап анализа и настройки прошли. Инструменты есть. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу, - заявил губернатор.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpvU3JmU25BYjBqWTZCbkMrV0hvOVE9PSIsInZhbHVlIjoiSjZtMEsvUXBmOG9lSXRQcVRtMTZTbEtuU2pqWDlvOXRacFhEbWcrTlNuLzdhY2hYVWh5a1hUeks0QXhZeWQ5S2tuMmRyVEd1L21tM0dmZSttUFBVVktnb0VNTVZuN0EvVExOcjZGcms3Mm0waXRPWFg2ZUtxMTZtWEdqRnJBV2RuSzNHOUZnQ0xLUk5NUG9rTVZ5em5TZXd1R0VVdmZUc3RSTUJJVit5OFhhN1VDZVZGRzU2QXoxV2x5Nlp4cDN1bEliZkxyb01ueTFQYk5lT21xM2Zpd2c0MktNT0V1Q1hKZUNqdnZiL1ZhU0s3Nm4vUUczN0kyLzFhd0h3bGN2dnBOb3FLNzBVUlpBYlpFa1d1SEpkZ1lGV3ZLaG9pYlFGaHVRVE4rRTlCQlU4WDJ1aU81ZXZPbXEvUkJGVThvekltaWVBUytOVmlGUjhBTmRJbU14N2dObnJ0ZzRsakJoUnlUUnpYMmhNRHAvanRTRFpjS21aSHlCMXNuVkZlUTJsbFFXclFiT2xCWnpsbmZSbi83Ui9NeDJzbitGREQwU2x3VW5YS2tGMHU4Mk9BVnBHZS84ZEMzNVVQdE14OGpINSIsIm1hYyI6IjVlM2U5YzhiNDQ1ODRlZTE3MDU4N2ViMWJlNjIwZmViZWM1NWRhZDAyODIzNmVjODI3ODE1ZDY1ODJlOGQ4YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImMwN1QzTURjeWpGS2t1VWdZeWFPTnc9PSIsInZhbHVlIjoiYWdZUjF0MlVoZEg5Tm5ON1lhaGZmckFnNmhaTnExa25aL0VGRW1rdDBNbCtwUWVab1NvMUF6L05BbktxOGgrVmhtTXBHZHhiL0kvMFRxVGFOS0wxR3dxbWpvL0J3T0RSK2hjZUlDUDZpa3FCWUZxZUs0Ry9wL2dIV3BYVTQrZFlqaUgvUXNjY0NJZ3hkQ3ErbGUvT0xYYStQdEkzVXVWdzIxY09ONCtWVVM4Z1djQXpnYUFNR3JIUE5wTWhKcjFTWjFQYXQwQjNkUnArd3FEODBLYXpYNnRPb0d6WDAyaXVIVFh6SlU5elF4VUpvMzA2bi9sQWZWM0JUTW1HM0Z3cmtWLzFpUU8yV1pnV2NTVjZHYVFzVStZQndjQ3pBV0VtdHRLK1cwL0VDeklZOVhlWWZiR2FHNlk4dHN3NDVnVTVROEgzRjVMTk9SNy9tUUxEZ3hBTEFRenRIdHZ5UFBFY1JQQ09hU28wMWZEbnJsbFk2MFdTMDk4OGhMdGJ2dFIxQW9kc3ZXVEoxT3NuZlNrV3dkTnUyVGZ1L1lac1paZEhsd2VXQWdSdVJFeUF1LzNUa1NWbElPRkNTRk52YmY2VlJPZERjQ3FDV1J4VGFrdkRFYmZGZ0wxRnkwb2h3Y1pka1dvQVltSmVrRWVMNnRRUXJGOFZXa0NKQ1VUVXlrcWY5TVVQd0tZZFVLaVhwekZEcHQxbXRZYWFXL0ZkZ2pkdUoybkVIamt5Q0NFOExCcndEMExnM2pyVU9Wc2pGK01mODRnSUd4ODBKYmFNcEhRZXVVbXU5cm05T3AzZm5kTUJ1WHVIazBRd0w5OHBpNVhjTWVCcXZzamVIZXVVbVVPMyIsIm1hYyI6IjU3NmJjYzg5YzNjZjllYjZhZjVhZWY0M2Y5MmI3MTc2YjYzMmJhNDNjZTY3NjhjMGEzMTQwYmNkNGI5NDg0NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+