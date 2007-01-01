Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области выращивают 10% российских шампиньонов
Экономика и бизнес

В Калужской области выращивают 10% российских шампиньонов

Дмитрий Ивьев
13.03, 08:19
0 86
Фото: Александр Ефремов.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В 2025 году урожай шампиньонов в регионе составил 10 500 тонн - это более 10% общего объема производства таких грибов в России, сообщил 12 марта министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря современным технологиям.

- Сегодня комплекс по выращиванию шампиньонов — автоматизированное производство, - пояснил министр. - В его состав входят климатические камеры с системами полива и вентиляции, холодильники для шоковой заморозки, лаборатории контроля качества и инженерные системы, поддерживающие идеальный микроклимат круглый год.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1VaDlpa1ZzWGx1clVTeHhtMDBsQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiemY2ZDZ4ZDR0WUVkUE9VMlVZYW5PenpQSllXei9hVHBmWTlzbHpkZ2lDamFtdWs3YXprZTloVm4xb1MraUpyN3NhV2Y1LzRVRTRsanQ4Qm5HcTRmTlhEKzZ0eUtoaGZWWWwyM3BjNGlubFNKOU1TNkF5T0F5bEZIVXl2OEpmZ2lXWk9HMURPOTFIRmNSbjZsbTBEUlBPZE1zVEdTODE0MWNPYTlXWWhaOVhYanBmNEtyNTNmaE5LalFIeXY3Slo0cHVhakR1QndBc0NSYzFodEhJaUNYZjJmVnRoTlpWUU1wZlJMdmF4RkhZN2dpSWEvZytxc2JIUVhRa1gvOTVNdG5Fa3pWNXZGTHplek9oa3pReFpYK2xHUE9QQjFBeU14aU50VkJiUmd5cE4wamlEQjRmdlRXYnFMN0FIVlVDMFRmMkF1cTJoajhRSWp0cys1MXBPTEJjbHpGOG02M09FRE12d201a3JtWDhFUTVVc2k2UnhiSW5YZ3JxeUxzMHRHQ01qbTJ2K3FsdUtjNnd1L1dra1VkUjZKeC9PL2xzRC9rUmR4bXFoOTJPeGxQSlZ6dVZPZjZhZmJaYU9hQjNuTSIsIm1hYyI6IjFhMmVjZTdkYjdiNDExY2M0NzU5NzA1MDEwZGVjZmViNDI5ZTUyZTZmZjViYWI5MzhhNzI5N2U4YjgwN2YzNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktuaWU2Mi9UMlRLSm5WR3dtaUVHcEE9PSIsInZhbHVlIjoiWHBrMm16TFprVWFrNklzL0EySHBsZllZV2VyZ1JwY2hFWHFBZ1o2a1ZSRGMrd3YxK3Q2TTZXcnFkOFljKzNsbExsVTdhU0NPSUMwOFNoNDljZHFVdlVLYWw3M3hORWl0L3FwWEFLbWhhQnl3UkJ2cFpGeUhwQVNqVG9PN3AxK1hJUkZQdmZQcm5aL01XQ0FDQS9MS2QvSGEzc1R1cW9QZFcvdkJpYndCUDdIVDdtNEIzeHNUL3E3bk04KzFWVmFBeGQyaEpRUGNEZHR3WEo3NlJpVVB5OStITXFCYndXNnNHaVZ3bWdhV0IvRTRrVFdWMFZxaExpQXhZZFdLSDA4QUxBY3lnbG13K2RDWWlPNm43ZDM3ekVqQXlhY01jb0lRWGNLcitVUVFhS0FOdEhBUE9LVGNtVGw0Y293b053V0JjUm00cUkrZkUwallVL0Jpb0FaeTdEbnVScHZpK3dnL1NFUzNvKzdieXhuRmw0NmdTaXA2VmJwUXgxVk53SGd1YWdBc3NKalUwNkRvVnFKMzgxUUlVSnRsMFlvd1VVcm5hUE5nZkRXTGNaaDNsdEd0b0E4ZDh4eHBUNmt0NmtnWUJTeDlFQ1lrWU1qMHBPMHIzNTF3WmRuMVpSZForUmNodGExTW1ab2R5UlVoVmx3SzI2RzdubmdkaDlqVkszTkFqSTZ5ZzJCWFhYRzNvTXBWcEZZZ0ZDNXVyejFhUTY4bmVJMEdVNkoycE5uTmRseDI5TytaM3gyejlENEN3d0dlZXZLQWxKNFFrSXZDK2ZITnNaYjUvdHBlOEphQWFxcHk5eDJzK2dib2hVNWUrNEZLT0NuRzJ1aGIrbzUwM0FtWCIsIm1hYyI6IjNkYjdmMDgzYzI0MWY2NTQyZWNmOTZiMDFlMTk0ZmM1NWMwYTU2MDNjZGY0NzU5MmUyMDU0MWVkNDM2YzcwYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+