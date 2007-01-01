В Калужской области выращивают 10% российских шампиньонов

Фото: Александр Ефремов.

В 2025 году урожай шампиньонов в регионе составил 10 500 тонн - это более 10% общего объема производства таких грибов в России, сообщил 12 марта министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря современным технологиям.

- Сегодня комплекс по выращиванию шампиньонов — автоматизированное производство, - пояснил министр. - В его состав входят климатические камеры с системами полива и вентиляции, холодильники для шоковой заморозки, лаборатории контроля качества и инженерные системы, поддерживающие идеальный микроклимат круглый год.