Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Обнинске начали производство препарата для лечения сахарного диабета
Экономика и бизнес

В Обнинске начали производство препарата для лечения сахарного диабета

Дмитрий Ивьев
12.03, 07:05
0 162
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 11 марта, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Запущено производство полного цикла лекарства от диабета 2 типа. оно входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

- Предприятие работает в области более 20 лет, - заявил Шапша. - Новое производство обеспечит бесперебойные поставки востребованного отечественного препарата.

Он напомнил, что калужский фармкластер - один из крупнейших и активно развивающихся в стране.

В нынешнем году планируется открыть завод по выпуску оборудования и расходников для диализа. Кроме того, скоро закончится строительство первого в России завода по производству радиофармпрепаратов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImYrdmgwT21DbXAvejJEUEVpYyt5WVE9PSIsInZhbHVlIjoicWFOYndtT0EyMzVzM2t5bHh5N1FOelBIU1lSbTlvWFUwSWdZV09QZTZ0VytocVduekVhWWJGUFdxR0VWdGRxYit0NzFoMk4wdTdlcHlSZHRFbk11UjhRV2VaM0JnVGpPTmhCYTdObjJCN3VqL0tvN3gvRU0xNVFQaFVZOWVUVUJkSUxyd2xwT1ozb0s1ckc2a0VSaDU5dGtXTCtLbmNRQ00xNkxoV3ltdk93YUFYSGtoTzVlMDNNNjcyeThDRE5HdG1hRGI3cDhRajRsSDE2SUpuTUJWQjViRjhsYytHMzFzQXVYWmd2KzFnNHpNdXQ2N3BraFdlbWtSZkQyMVR0NHlMcCtTWC9GYktVSmZPaU9ZTHQ0SVh1cHc0RkUxK28zSWVuOGdna0Jkdk1zeXZmckdERHo1YU9YVmNWM2R6TkE3WUZ0Y2Frbnh5Z0h4aWFlZVVQenQ3cExEdnE4cldLdURjNUxoZHNFSlhoT3A2QjJscS9DbU9sRUNYMVJxWnhsNVAyT2Z0YkY0RHp0N2szZEt6ZmtjemZmcnltRU8yQlRuUmE3VzJkeTNNWGxGM0NIbDg1UzJXWVl3UWZkUFB0SSIsIm1hYyI6IjNlN2UzZGIzZmIyNGZjMTRlMjQ2NWRkNTQ3ODVlOGYzNzc3YWZiMGRlNDg4ZmQyNDg3NTBjMWE3YTA5MzgyMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRmblpocHhLb0QzaGl1Ry9ZMGtxVEE9PSIsInZhbHVlIjoiQ2lZaGozR1RpSHcrL1BrRmJkSTdPc0VSZnBBbDQrWlpwUlB3dnQ5eC9Cc1NGU2p5NENCWDYxVXY0NlExWmdQZ0J1dDJ6U0R2UXphR0ZkSlM1OFBlVkh1YzVQbXZoRTZCV3Y1VDJkaUdBUEJwTXJJRWRMaytvWVljenJXTGpqSCtoZzNyRy9DOGwxM3F6Q0lBYmNNL0piNWlFRW11OE9OQWpTMkpOTzk5Y2hyeDE0RVFDZUFJR3NZQm5OaHJPVGZnVjVpdTVSNHZxWjJzaVZaQ1JYRW5McDM0ak4xQmc0Q2RTUWZqNFMvNVJGSXF2cVZ6anNQSDh1MndCMjMxblNsMGNXeXRQMUk2YWpjT2VrbE1ab1VBaThUMTgzT3h0T3lVMmNVN0ZJR21nWkpsT3RWTGJsNmhWREh5Nkg3b1pLbkFWZ0prbFU0S0oyS3hGNTd1dTZHZzFQRTVTN2JycUVLZDNNWDg5Q1hIdlhoTkJpMmpNNzhsOUdPc25Wbk1ISFFOUC9kdjRrZFl0Q2t6N3daNUprRU1lZjVvdDhvK0NLQThSYVordVZmQmE3aTlhWEJqd0Nuelo4TUZ4VEJraHlkYS9OamR0R09PeWlEQXllaHVMMVZGa0tVc0NwZjlIMFZzNDFqdkZyVHV0bGNPOGcvZ294RG9pOUIyNUcxSVhvTGF0dDhJeVpTRnZjYTNOSUx3eVhLVk1nbWRZQ3FxVjUrdCtNa1EvNWNhdC94bzUyNVVBdmlmQ2RoZVAyM1dPM1liQ1pPTUJXVlB5bUtmbDFUU2JuTjk5WTU3NlZ5NVQ4cWF4UnQ3Mytlb3JyVUptZzJKckFEeXFCaWM2blBDT2xCNCIsIm1hYyI6IjgyMWNlZWFmMjYzM2M3NzU1NjRmNTEyY2YwYzcxNDE3NDNjZDJhOGFjMGMyYmFlODlmYjcwZDJmM2E2MmM2ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+