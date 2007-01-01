В Обнинске начали производство препарата для лечения сахарного диабета

В среду, 11 марта, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Запущено производство полного цикла лекарства от диабета 2 типа. оно входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

- Предприятие работает в области более 20 лет, - заявил Шапша. - Новое производство обеспечит бесперебойные поставки востребованного отечественного препарата.

Он напомнил, что калужский фармкластер - один из крупнейших и активно развивающихся в стране.

В нынешнем году планируется открыть завод по выпуску оборудования и расходников для диализа. Кроме того, скоро закончится строительство первого в России завода по производству радиофармпрепаратов.