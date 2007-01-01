Обнинск
Рождаемость в Жиздринском районе в 2025 году выросла на 12%
Экономика и бизнес

Рождаемость в Жиздринском районе в 2025 году выросла на 12%

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:28
Во вторник, 10 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в отчете главы района Александра Барыбина.

По итогам губернатор отметил, что в местной школе №1 в прошлом году завершился масштабный капремонт.

- Все мы в первую очередь заботимся о благополучии наших детей. Отрадно, что рождаемость в Жиздринском районе в 2025 году выросла на 12%. Значит, жители видят изменения к лучшему, - подчеркнул Шапша.

Также в районе отремонтировали еще 5 километров дорог. В Жиздре начали строительство очистных сооружений. В планах на этот год установка станции очистки воды в Яровщине. Завершается проект благоустройства в райцентре «Жив-Здрав».

- Все это благодаря тому, что экономика развивается, - уверен Шапша. - Аграрии района в прошлом году дали рекордный рост — плюс 37%. Зерна собрали в 4,5 раза больше. Поголовье коров выросло на 72%. Прирост по молоку, мясу. Сбор яблок – в пять раз больше. Инвестиции - плюс 33%. А значит, есть задел на перспективу, чтобы в диалоге с жителями решать насущные вопросы. На отчете главы муниципалитета Александра Барыбина о них было сказано. В том числе о медицинских кадрах: уже летом в местную больницу придут на работу педиатр и невролог. 

Глава региона напомнил также, что в этом году Жиздре исполняется 880 лет.

Новости по тегу
калужская область
