Шапша рассказал о совместных с Беларусью проектах
Экономика и бизнес

Шапша рассказал о совместных с Беларусью проектах

Дмитрий Ивьев
10.03, 15:05
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 10 марта провел рабочую встречу с послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым.

Глава региона рассказал о совместных проектах.

- Вплотную подошли к строительству в Жуковском районе молочно-товарной фермы на 1400 голов с использованием оборудования «Гомельагрокомплекта». Хотим сделать там и учебную площадку для школьников, - отметил глава региона. - На базе Калужской машинно-тракторной станции создаем отряд БПЛА. Рассматриваем возможность сотрудничества с белорусским заводом «АТК» в использовании агродронов и их сборке.

Также Шапша отметил заинтересованность в развитии кооперации между предприятиями. Такие планы есть у «Кадви» и «БелАЗа».

- Есть перспективы сотрудничества в сфере ядерной медицины. В том числе в связи с открытием первого в стране завода по производству радиофармпрепаратов в Обнинске – в этом году технический пуск предприятия, - рассказал также губернатор.

В ближайшее время Шапша собирается поехать в Беларусь.

