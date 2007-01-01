Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша провёл рабочую встречу с послом Беларуси
Экономика и бизнес

Шапша провёл рабочую встречу с послом Беларуси

Дмитрий Ивьев
10.03, 13:12
0 183
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Юрий Селиверстов приехал в Калугу во вторник, 10 марта. Послом Беларуси в России он стал в январе нынешнего года.

- Калужская область давно и активно сотрудничает с Беларусью, - заявил губернатор региона Владислав Шапша. - Мы давние партнёры и добрые друзья. Взаимный товарооборот за последние три года вырос на четверть. Беларусь стабильно входит в тройку наших главных торговых партнёров.

Стороны работают вместе в промышленности, заготовке кормов и строительстве.

- Важны и гуманитарные связи. Приглашаем больше белорусских студентов к нам в регион на учебу, - подчеркнул Шапша. - В апреле планируем возобновить прямые авиарейсы Калуга — Минск. Это импульс для развития туризма.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhHM1Q3bm5TbUFlUUZWTFBMWjQ5eEE9PSIsInZhbHVlIjoieWkwOHJNalR1cFVPeVRvMFJQMzVDOTZDczZjQXBqZW40ZkJSd1ZSVGJRS1NaTkY0Wmx1MkNhdlZvR09vSWxnbUxMcWJFMTMvVjNvUHd1ZEVoS1FkOHh2UUV3cENyZDAxUE85Smp2MkxZQXpndzMrTU0raUpxbUYzWjVQOTZUSHRzMFhQb25udWo4Z0I1ZXZydWlxY0FST3VQVnV5anNibUI4T0RVMGprWWNoZzlCVDVWODk2dm1Eb2xGQTZyRzdlY1ZsWFJQblVXT2ZUcEVqbkw0ZVphL3RHazB5UDdiclg1QTB3RjlSVTR0d0ttZEhjdjlGaHltdElybTNJREticlA1Y0FSNW1hV1hRK1Ftd2JNUng2UlhVS0pMUzZ5MVlJL293aDhnRmpwTGhYSHdNNExQdEs2T1Y4Y0dmYk5md05ZZEp3SmdOUHM4dERLWjhka1hiOWFxQ2xlQVBjbDE4NVpUaFRjcjZ5dXozUFV1bXpwSmFUcmpYK3VvaXAzWTFCbVlva0dxcExZN3dNVzRUUU1GR1B2MUV0M0NsMVNqNVhNdW9VVTNDYitGMHZ6b2hzYzVzRW11cXRPLzY0dnpvKyIsIm1hYyI6IjZkOGUxMTA1M2QxM2ViMzBjODU4NDllYjNiNDVhOGYxNGY2MGEyYWIyZjM3NmRlMjJlN2UxODA3NTVjMDFjYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxZY2lMdXYyZlp6NUtVUzdOSXlPc1E9PSIsInZhbHVlIjoiRUhrUmVIMHVMM0dBNU9jV29FbG04cXNQUDQxeHYvUGdDd0tCOWNNZldHNGJ2Q2xkaGVSZS9KK25zYlBqTnVkT1h1TGw0VE5vWXNTRVdMSkxhMjN5REJvekRmaklqb254TVRVREp1cURDVFFFWGJrR2cvcUVMRjd4Qjc2WE9xVEVuaStxZW0wNnZnOU5yeE41Q0hMSkpRYytuNHhFR0xKaWFacGRwNGVoYUVVVUlNb0IyYnBManJhUDhpVmlxMXVjbFcyYmVETnBRTURpWXFhMDd2Vy92em5HWllwTWdBeE9LZ0wrbE5TbmNWdWpJUEkrWXAwbXBrUE1iN2FGQU5TTitrMTZxbVJCRTN6SEYyejEvN0tSSnloZ0NSUmJGY3BjVGRTNTl0V2tiT2s2NTRnNENWMWtTTldnbTZUWUxvbkd1dUxsMWtiV1RGZlFpdGNrZWtWVGFxRGp1N2hFblZmYUFEV05mSG40Z0drSjE5bEdsb0dYa3B3THlrRE1hMEJPK2p6RGlMTkhyOHl2R1dMZlJRbGJTQTBIWTZYblpWQ3Yrd3JacGlESERkTThSR0FWU2dzSG1WVTJ5dWYvbmNTNDBSaXhSZ2tYSnp5NzRTZXJDYXdsbTNBRXNOR2V0TENtMjZKWjYzWEdnajZRamxUdVdrTm9meHFWUkZFSWl5UEZDdFVXUzQwUkVxWFE0eWVFSndaSEJkVCtjeTFiejFXcUJRQ1A5WVJweFYxUWRjYzVzUnFoa0tuVlMxQlM1bU9haU42cG5xSklZci9oUm92dzRnRzd1MlVlZFcreFpUQlVvdzYzL3FiTGRPR1lKU3NTT2d4ZzJUTU1TWTFqMlRURyIsIm1hYyI6IjZhZTliN2VkMWVjYWI0Yjk1ODA4MjA1NjBmNzFmMTAwMjgxNmZkYmZiOTlmN2JjZjA5OTIxMTBjNjJiZjMzZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+