Шапша провёл рабочую встречу с послом Беларуси

Юрий Селиверстов приехал в Калугу во вторник, 10 марта. Послом Беларуси в России он стал в январе нынешнего года.

- Калужская область давно и активно сотрудничает с Беларусью, - заявил губернатор региона Владислав Шапша. - Мы давние партнёры и добрые друзья. Взаимный товарооборот за последние три года вырос на четверть. Беларусь стабильно входит в тройку наших главных торговых партнёров.

Стороны работают вместе в промышленности, заготовке кормов и строительстве.

- Важны и гуманитарные связи. Приглашаем больше белорусских студентов к нам в регион на учебу, - подчеркнул Шапша. - В апреле планируем возобновить прямые авиарейсы Калуга — Минск. Это импульс для развития туризма.