Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская область и Татарстан делятся опытом, как развивать сельское хозяйство и увеличивать экспорт
Экономика и бизнес

Калужская область и Татарстан делятся опытом, как развивать сельское хозяйство и увеличивать экспорт

Дмитрий Ивьев
06.03, 17:15
0 234
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужскую область приехала делегация из Татарстана — специалисты Минсельхоза республики во главе с заместителем министра Рустемом Гайнулловым. Цель визита — обменяться наработками в сфере агропромышленного комплекса и обсудить, как эффективнее продавать продукцию за рубеж, сообщили 6 марта в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

За три дня гости успели многое: побывали на крупных местных предприятиях, осмотрели индустриальный парк «Ворсино» и особую экономическую зону «Калуга».

Особое внимание уделили экспорту: в 2025 году поставки сельхозпродукции из региона за границу превысили 147 миллионов долларов — это на 56% больше, чем планировали.

Помимо деловой программы, делегация посетила цветочный комплекс, а также успела познакомиться с культурной стороной региона — побывала в музее космонавтики и парке «Этномир».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5kN1lIMXdVZ0V0RjA2bE5QWUFVS0E9PSIsInZhbHVlIjoic284cHFmUmdwa0hNenpsRjVneTg1QlUxVS85NDZUTHZqbSsrd0YvemE1dnNJVjJuVWcxdjFQdEx6ZGFaT3UwdXN3ODhPOUw4NWlVWk1SOXg4WW5Dd0M5WllXRkxNN3l6SEl6ZDhKN3lsQ3lwYlFOWTdNb1NBRWJteHp4KzhBOGppbFcwTkN4Q0dUV0JZTW9neTdhb0FIMEtqY0JPUmdlQjE2U3BHVVZCcy82YU01OG44UGFlTzVLcWdJTzZoVjBrS2lFZGU0aXpEME9rYXkyaC9DeDJtRVFVRDhyRkN2emRHZFVXN2VVTXE1VmxPelBWalF1MVZ0NTJLSStCanBTckNsdzF5Vlg0MFR5Mm50c0Z6Q0hDTS9SUHRlQi9IOGk1QityR3dlYTZ3bjFDdUNnNUkzZ2Rwenp2RTFRN1Zrdkd1MUV0OW85ZDJvMzU2a3owM0YydDVHemsyTW00K3M4SWhicW5pWi9wRzk3NEVaYXN4ZnJ6bmY4M1pKTGxxUktHNldDaTNOZUFnbmZXNXN6QkxHTDlBby9Fa1EvM05rTXU4SGxrMERQNzJZcDArS2dCdXZCdSt2UENhYkJwMit0NiIsIm1hYyI6IjNlMzNjN2Y5Zjk3ZmZjNWUyOTYzNjc4YjU0NTMxMzViZjlmMWEyZmU0YzAyZjQyZDFmN2Y2MjRhNDJhODU5ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJKR01UclpTeXFnTDBNRkN3MERoc2c9PSIsInZhbHVlIjoiZHVld2pjbFJPZDVTQXRSWGlGV0E0eTFlYTAyNjRoa3ljWFFVWlZjU1laQXhLT0pZb1h2cFRCRXIrTjBaVmZKYmsxMnR3N0xzNnVJYnRqR1FTWlU4c2E2ek94RWh3MmgxS1BGVmh6K3BoOHJRR0l0RXpLK2hmeGlPV1ZNaU5MVEFCd2dKbk9keFJEdVorMUc2MmswRkw3aXQvcFY5SFBlUmtjR0pMV1MyOHhOT0tPYTFWbEpzTHkxNkpyem9RbDJqaUVCZVNGZDc4djJWbHNsTlBxUC82L2J0TXlJanE0VElPbVJiZW1jeGtjenMwNnJmeWJYUVEvSjNFOHN6SGhJQXQ5bEFUSDFUTWNiSEhBb0lZdzlaSkxTOE1tMFNCQ09wbWVmZEp0R0VxckJZOUd5a1V1a2RCNi9BZHYrbEx2QWRCNGVIL29TbWhvcjVjVzNSL2dHYmE0L2JOMkNxSUVpYUR0NnBWSlBndXRZZjRaZzRnRFB0Y1pGTW8vMUlFcmJOaWM4bTNWelFnWE1zNVZXZDhmU25RdjlQRFVNWTdiL3FGZzhuVytTZ3Jyd2R5SFFPRWdoRUZUeVFaOWYzSnNsVTZaanlOWVpoOVlhbjIzNXNvYXFmMlFmZ0VHUWpYR1ByQ3MxQ2RlcGhBUHNBRmJrM2xJZjZ6RGpXZDU0VHR2Z3NoVjBGMVVEdW5NMWZESmg3MkVvcVdwNkp1dEJEaTI1U29yWFluMzFsRjdDV2lPcmYvcXNsY082Y0VjR2JYZENsbFRianlKc3FOaHFIMTNITTZPV3VEUTVKQVlxd1ZhWDdJdUpoS3BoWHRIOWRkWnIwdTJ6MkRpNFY2NC9ZY3RzRCIsIm1hYyI6IjVkMDVlNzkzOTU4ZTFmYTk2YjI5NjlmZmJjNzdiYWJlZTY2NGFmOTllODQwYjJmYzg2NDYzOWMyMWM5ZTNjOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+