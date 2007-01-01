Калужская область и Татарстан делятся опытом, как развивать сельское хозяйство и увеличивать экспорт

В Калужскую область приехала делегация из Татарстана — специалисты Минсельхоза республики во главе с заместителем министра Рустемом Гайнулловым. Цель визита — обменяться наработками в сфере агропромышленного комплекса и обсудить, как эффективнее продавать продукцию за рубеж, сообщили 6 марта в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

За три дня гости успели многое: побывали на крупных местных предприятиях, осмотрели индустриальный парк «Ворсино» и особую экономическую зону «Калуга».

Особое внимание уделили экспорту: в 2025 году поставки сельхозпродукции из региона за границу превысили 147 миллионов долларов — это на 56% больше, чем планировали.

Помимо деловой программы, делегация посетила цветочный комплекс, а также успела познакомиться с культурной стороной региона — побывала в музее космонавтики и парке «Этномир».