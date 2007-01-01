Шапша принял участие в отчете главы Ферзиковского района

Губернатор Владислав Шапша 4 марта обсудил с жителями Ферзиковского района главные проблемы и успехи. Две темы волновали людей больше всего.

Что касается переправы в Дугне, то наплавной мост обещают отремонтировать в мае. А пока, чтобы люди не ждали, запустили аэролодку.

По поводу «Агрокальция» проблема тоже решена: предприятие, которое доставляло неудобства жителям, прекратило работу, сообщил губернатор.

Ещё один вопрос, который сейчас в работе, — инфраструктура в Воскресенском. Коммуникации и дороги в Южном микрорайоне уже переданы муниципалитету, теперь их принимают ресурсоснабжающие организации. А вот Воскресенское-Центральное пока остаётся стройплощадкой, но власти требуют от застройщика, чтобы тот привёл сети в порядок.

За последнее время в районе отремонтировали и оснастили участковую больницу, в этом году в Грабцево поставят модульный фельдшерский пункт — он станет двенадцатым в районе.

Решена проблема с водой в Бебелево, в Ивашево пробурили новую скважину, а в Коврово в этом году установят станцию очистки. Привели в порядок дороги в Дугне, Ферзиково и на школьном маршруте Ястребовка — Андреевское. В планах — дорога к Красному Городку. Также последовательно строят очистные сооружения в райцентре, Октябрьском и Бебелево.

Ферзиковский район — один из лидеров в сельском хозяйстве: второе место в области по производству ягод, первое — по использованию сельхозземель.

Но, по словам Шапши, самое ценное достижение — демография. В районе выросла рождаемость. Губернатор поблагодарил жителей Ферзиковского района за труд и заботу о своей земле.