Доходы калужского бюджета выросли на 10%
За 2025 год доходы консолидированного бюджета области составили 138,7 миллиарда рублей.
- Более 63 % расходов – на социальную сферу. Зарплаты бюджетников, реализацию нацпроектов, - заявил 4 марта губернатор региона Владислав Шапша.
Он рассказал также, что подана заявка на списание части задолженности по бюджетным кредитам.
- Средства очень серьезные. Благодаря данному механизму обновляем изношенные коммунальные сети, расселяем людей из аварийного жилья, обновляем общественный транспорт, создаем инфраструктуру, в том числе для привлечения инвестиций, - пояснил Шапша. - Как пример: каждый рубль, вложенный в создание такой инфраструктуры в особой экономической зоне, возвращает в бюджет 26 рублей налогов. Задача - укреплять финансовую систему. Рачительно использовать каждый бюджетный рубль. Все взятые обязательства перед людьми – выполним – это не обсуждается. Новые обещания даем крайне осторожно. Расставляем приоритеты. Благодарю сотрудников экономического блока региона за работу. Планку подняли высоко. Держим ее.
