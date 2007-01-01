Калужская область показала один из лучших в стране результатов по росту промышленности

Губернатор Владислав Шапша рассказал об итогах работы экономики региона в 2025 году. Промышленное производство выросло на 15% — это первое место в Центральном федеральном округе и третье в России.

На коллегии экономического блока 4 марта подвели итоги и наметили планы на будущее. За год в области открыли семь новых предприятий, ещё четыре расширили свои производства. Подписано 29 новых инвестиционных соглашений на общую сумму 110 миллиардов рублей. Благодаря этому Калужская область входит в пятёрку лучших в стране по инвестиционному климату.

Отдельно губернатор отметил успехи автопрома. Отрасль показывает уверенный рост. Сейчас автомобили составляют 17% от всего промышленного производства региона. За год с конвейеров сошло 140 тысяч машин.

По словам Шапши, теперь главная задача — создавать условия, чтобы бизнес мог развиваться. Для этого в регионе сохраняют меры поддержки, особенно для тех предприятий, которые модернизируют оборудование и внедряют автоматизацию.

Губернатор подчеркнул: высокий результат — это не повод расслабляться. Нужно продолжать работать, чтобы экономика росла, а жизнь в области становилась комфортнее.