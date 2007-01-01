Обнинск
Губернатор принял участие в отчете главы Ульяновского района
Экономика и бизнес

Губернатор принял участие в отчете главы Ульяновского района

Дмитрий Ивьев
04.03, 10:23
Владислав Шапша отметил успехи района: в 2025 году производство сельхозпродукции здесь выросло на 36%. Надои молока увеличились почти на треть, а сбор зерна — в 3,4 раза. Такие результаты стали возможны благодаря работе крупных предприятий.

Глава района Александр Анисимов отчитался перед жителями: рассказали, что уже сделали и над чем ещё нужно поработать.

За последнее время в районе в Заречье сделали капитальный ремонт и обновили оборудование в школе, отремонтировали дорогу до Ефимцево, установили станции очистки воды в селе Уколица и деревнях Дубна и Белый Камень, привели в порядок девять дорог.

Но обращений от жителей всё ещё много. Люди просят лучше освещать улицы, наладить работу транспорта и, самое главное, решить проблему с нехваткой врачей в местной поликлинике. Именно эти вопросы власти обещают взять на контроль в первую очередь.

Есть и крупные инфраструктурные проекты. В Ульяново планируют построить новые очистные сооружения, а в Заречье — завершить их строительство уже в этом году. Также начнут обновлять краеведческий музей: для района с богатой историей это особенно важно.

Владислав Шапша поблагодарил жителей и руководство района за труд и ответственность.

Новости по тегу
калужская область
