Экономика и бизнес

Шапша принял участие в отчете главы Медынского района

Дмитрий Ивьев
03.03, 10:58
Мероприятие прошло вечером в понедельник, 2 марта.

- Агропром - особая гордость Медынского района. Занимают лидирующие позиции в регионе. На втором месте по надоям молока на корову, - заявил по итогам глава региона. - Несколько успешных проектов в районе в агротуризме. И в промпроизводстве результаты хорошие. Его объем вырос на 21%. Развивается выпуск электротехнического оборудования, упаковки, швейные производства.

По его словам, благодаря этому получается активнее решать местные вопросы.

Выделены средства на капремонт детского сада «Звёздочка». В следующем году обновят Романовскую школу. Открываются агроклассы, начала работать киношкола «Военфильма».

- В Романово построили станцию очистки воды, готов проект по строительству очистных. Заканчиваем строительство канализационных сетей на двух участках в Медыни, - рассказал также Шапша. - Отремонтировано 9 участков дорог в райцентре. В этом году ремонт будет выполнен на участках улиц Гагарина, Победы и Митрофанова. Также надо обратить внимание на качественную отсыпку щебнем и грейдирование.

Он поблагодарил жителей за труд, участие в жизни района и вклад в развитие нашей области.

калужская область
