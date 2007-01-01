В Калужской области продолжают возвращать в строй заброшенные сельхозземли

Калужская область активно занимается восстановлением земель, которые раньше использовались для сельского хозяйства, а потом пришли в запустение. Как отметил 2 марта губернатор Владислав Шапша, эта работа идёт в рамках общенациональной задачи — наращивать производство продуктов питания и укреплять продовольственную безопасность страны. План большой: до 2030 года нужно вернуть в оборот больше 182 тысяч гектаров.

Чтобы ускорить процесс, государство берёт на себя почти все расходы по оформлению бумаг. Например, 95% стоимости межевания и кадастровых работ оплачивают федеральный и областной бюджеты. В этом году объём таких работ вырос в шесть раз.

Но помощь не ограничивается только документами. Фермерам и агропредприятиям выделяют субсидии на расчистку участков от кустарников и подготовку почвы к посеву. Благодаря такой поддержке в прошлом году удалось ввести в оборот 13,6 тысячи гектаров, а в этом планку подняли до 20 тысяч.

В правительстве отмечают, что важно не только вернуть землю, но и сделать её плодородной. Специалисты обследуют поля, чтобы понять, каких удобрений не хватает и насколько закислена почва. Все данные заносят в единую цифровую систему. В этом году известкование — то есть улучшение качества почвы — проведут на 3,6 тысячи гектаров, это почти на половину больше, чем годом ранее.

Успехи Калужской области уже заметили на федеральном уровне: на всероссийской выставке «Золотая осень» регион признали одним из лучших по качеству контроля за использованием земель.