Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области продолжают возвращать в строй заброшенные сельхозземли
Экономика и бизнес

В Калужской области продолжают возвращать в строй заброшенные сельхозземли

Дмитрий Ивьев
02.03, 09:59
0 262
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужская область активно занимается восстановлением земель, которые раньше использовались для сельского хозяйства, а потом пришли в запустение. Как отметил 2 марта губернатор Владислав Шапша, эта работа идёт в рамках общенациональной задачи — наращивать производство продуктов питания и укреплять продовольственную безопасность страны. План большой: до 2030 года нужно вернуть в оборот больше 182 тысяч гектаров.

Чтобы ускорить процесс, государство берёт на себя почти все расходы по оформлению бумаг. Например, 95% стоимости межевания и кадастровых работ оплачивают федеральный и областной бюджеты. В этом году объём таких работ вырос в шесть раз.

Но помощь не ограничивается только документами. Фермерам и агропредприятиям выделяют субсидии на расчистку участков от кустарников и подготовку почвы к посеву. Благодаря такой поддержке в прошлом году удалось ввести в оборот 13,6 тысячи гектаров, а в этом планку подняли до 20 тысяч.

В правительстве отмечают, что важно не только вернуть землю, но и сделать её плодородной. Специалисты обследуют поля, чтобы понять, каких удобрений не хватает и насколько закислена почва. Все данные заносят в единую цифровую систему. В этом году известкование — то есть улучшение качества почвы — проведут на 3,6 тысячи гектаров, это почти на половину больше, чем годом ранее.

Успехи Калужской области уже заметили на федеральном уровне: на всероссийской выставке «Золотая осень» регион признали одним из лучших по качеству контроля за использованием земель.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJyb3IraThmR3BvOXNWbmxGbjdVMWc9PSIsInZhbHVlIjoibi8zLzVZM0d3WkJLYUhyOU4xRVR4dWpIeUJYRWtZZnpYc0ZzdUFjQWU0MDRnMG5na0p0UkZwNWFiUk4xa0ptWThOU3lFbTAzeEtqOGxDTmhyRHc5dDFBNVZnUm1aSEV3MzZTTldJV0VNcnZFelk0VkIwVVdQeFQrcTduaGl0UEpiSTBXV0NtcE9mdkhVdjVsUHFaT2F5THFGOXB4N0NzMW1nUURPVlJIcEdwblJVOVJUNTJiUmNaRVE0bDBUVWxSYjNwd0NhSis3NmVGR2pXS2M2emlyZFlJdkZ4TGV1ZjhadEJGNWZJVmVaSXk4YTRRaDhmM0dOdXlCRUk1dHFub3Z0RnExakh4NTFoalBmNDZJNTVDeGwvSmF1WjJlMzJZOVJuZUxWMzhhQkxyYVU0eldIbmY2c0RLNlNUVVp0VHFIbGk3aHYwOGNaTXFIMFdrVEFwbW5SamFDTGZidXVkbXVkbFpUZnhhcEEzZjRvUmpkck5ZOGphdFprdWkraFExYVYzQjVhMWxGMlBHSGVlTFFUL080TXVsbGh1endoYm9ONkVlZW1FS3dOaDJqZDV2UHlUZ2lHTU81VEwwSkd4NSIsIm1hYyI6IjMzMWNhNDMyMDVmNGIxYWQ3MTg2MGQzNzUwOWM3ZDcxZDFmMDVkZTg0MTg0OTlkMzBlMzI3MTg1OWZiMTZlY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlF3cVN5WGhEbW16Z0Y2WEpKOFEvTUE9PSIsInZhbHVlIjoiQUpiQ2xxSFpEYXZlZUFvOTI5RDV0blJCRGFIOWRjMXk0TGpBYkNQWE16WGFPbWtKSjFpbGk4bGQ3Wk1qYi9jOElRdGxxcmVCMVJlekwxcGFiVm1CRVFUTEp6V2VCQ2Rid05LekZSZ1lxclBpNHRpY0FoMERKWUFGNDkyVWpaejd2T2dIMWQ0UkpTbWI2NlpBMHBrRmNCemxNMWVqb05oQTJjVmFLQ09HUEthTDNwMGY4MitoR010NEZLOWlyS3N6N3c2M0tkZzA3K3ZlQWpwVTRmT1pjMW9iNERXQnIweHczSTZXZXFwNWQ3QWRLRWtvTmdWTHllejdlMWcvTUk3L09PZjgvRUVPS1hKdDh1OUgraDlsYWs4dVhtdU5OcmlmTXlWTXhGOUhJZkUzcWtveHJOUDJIaXhmb1VkODlBREExTWtFWlFMdTRyMjBtNlVyekZVaTlVUVhXMnZkWnBwYTVORFVsYmdUN3k2b1ZSaldPWEdTYWRHOWUxUVNwNXRMRHY2aVRsYkUyZ3FSd3BkUlNvbkNNeHBqRjh2ZVQzL2syeWtxTWhXbWFpSlRrQzJoTzU4ZFhudytIbWpYUlptT3pVd0UrMC9wckVJYlFGbFQ5R2xiekxVQnkyU0lMajRhMVdJUHRDZ1ZRZlVtaGQwVlVNWmM2anNsdHkzQ1Vjd1ZpZGdBeTlHblIwakNENXE5TjJFT2dMOUZLVHAzYnZYY2xTNUhOTW9mQlpTYmdsbERVYnZkcmZVU2V2STJNNUFRc0FYZlVqZGwyS0ozMW1FK09DaUNRYUxMSnR4SFVRdGltV05mbGV3d3lzUG1tKzZiSTRKNEhwd1htTGdCUnhZdSIsIm1hYyI6IjkwM2JkZWY1YjRlMmNiNTFiNmRhZGViN2FlNjcyYmUwNmNiNzEwMWM1NWFjNzc0MTYzYTYyMTg2Y2U3ZjRjYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+