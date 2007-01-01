Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская область расширяет сотрудничество со странами Ближнего Востока
Экономика и бизнес

Калужская область расширяет сотрудничество со странами Ближнего Востока

Дмитрий Ивьев
25.02, 15:08
1 350
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Председателем Российско-арабского делового совета Сергеем Горьковым. Они обсудили перспективы сотрудничества Калужской области со странами Ближнего Востока.

- В том числе в рамках ПМЭФ-2026. В этом году официальной страной-гостем на форуме станет Саудовская Аравия, - отметил глава региона. - В 2024 году организовали бизнес-миссию в аравийскую столицу. Представили продукцию калужских автопроизводителей и строительного сектора. Заключили экспортные контракты.

В январе 2026 года три калужские компании стали единственными российскими участниками крупнейшей международной строительной выставки в Эр-Рияде.

Сейчас калужские товары поставляются в Алжир, Египет, Ирак, Ливию, Марокко, Тунис и ОАЭ.

- Заинтересованы в расширении партнерства. Видим потенциал сотрудничества во многих сферах, - подчеркнул Шапша. - В том числе в производстве медицинского оборудования, продуктов питания, машиностроении. Рассчитываем на опыт Российско-арабского делового совета в организации прямых контактов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik44VlJBdTdrallKTFkrUk9STG9ydkE9PSIsInZhbHVlIjoiNFk1QkV2ay9FREtxaGV1Um9ldEsySEpVM05sWjdCNytiLzByWG1rUWQ1d09GYnRuUk81eHM3M3JMdldGWUY1U25BTFpMTDhhbGdHbGhHbGpoejV4elE0dVo3OE51NHdmNWxMMjNwbi9vQmNEaTAyN1lac2hCdmtodkJoVzAzVmROQngzaXdQSThSbkNqMUhvSUtENEVoRmlKOGhhSUNXWnEybXdzODl1UlpLcmF6OTBXZC96R2NHRUVZVGJsS0hROHFubUlkUFYyVnQwSlVtVDJmR2duMGRzOENYU1lGUDFUZmdGaUJIWlRDNnF4OFk1M05neXI5ZWNMQlBUTUM0Vm1wRm9ocmllNDdreEwvVlBFRmExNGZDdzhnSGxNYnptdndKRWJnVGFPZ3UxMklHR3ZFVk5CUkFBazM1V0FHNlNCQy9xQWtvQTJjVGE0WTFGNk1QRk5sS1V4OC92bGU1Wk5ITUYyZWhwQkFGZm1wV3RmREFZbFpIWXJobXA0UlZodFdVWEIxNXBKbGlKNStOc3k1eUNHMWdlR0ZJbjlGSTR3MGhjWHlOSm84My9TNkNoeDdpazYvR1NmNzhvSDdSOCIsIm1hYyI6Ijc4Njk0ZGE4M2RhZTQ2ZGY0ODg1YzdlZDk1ODc3MDg3NWYzNzJlZDMwYmY4OWQxOTY1MjNiYjhiZTQxOTY4MmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVBYWRVbloyNkFlbzFMQnNvSUw5bVE9PSIsInZhbHVlIjoiVUMwYzdvcnltQWk2L0xHQU5tcUJzUVZYMnRnZEM3cDlxQzNua3E1ejRaU25kSlhqbjNVSTNISHBacTlOQUhzd2tGdEo1cXVpbU96OVdQWFJWWUdGRnI4YjkyT0hXOHFqK3hTMEhFcUZYSmcyaWxiaHBOS2dlYmc0WG9mbC9xbUd4eDVIVnNJUTVFOHhnUzB1RjROUnd1ZEIzS2thZGJwVE5kTW5ocWd3Y0hTTTRQTzF4Ly9EVHFKSytBT0ZDbTNHaEJPeWU1REwrYi9say9ucitDMWM2ZXJmek0rQWt6NGUvNzcvWDU1Y210MFdpdnFXem96cGwxWU9rUWxkak90dWhwUjRuNE5Hck1DYlVIaGFVOGFTTzRMMjFiZFY5NzdBMVNMclBZS3gwbVhWVUFIS1c5VUpXc1hNK2NWSHFtbXFJc3NVZGtLY0NRY00zNEh0ZXh5bVVSOWJGVFFMUFh0b0ZWZG9XTFJ2YmlMV2EwaGkzUWc1MTFvQjFSWFpxWi9sbVUrMjRVaWJ6TVdjLzB2cnhyNzhoTTAxcE5BMEEyYXBiU3FuU3NiTS9JSGlZS21zVzBSckY0SmR2OCt5SG5YWWExYzkxVUtGcmhnWElLbWhjVDRwR1IrNjRVcjBUR0J0eWtvNG5lYk55UnZuQ0xoK29ISTdBYzI3aWQyZlFNQzFKWFl4QWpQMFpocmJYUkxtazdmRTNBYlljUHRtZWpwb1dnUWtCZlZydTc3ci85N2ppcmxzdzE0cmV0OVVUZ3lxb0V5Y2R6OXhtcFR5elY2OENXSm1qZU1adjhCWDU2WnZWZk1Yd09oS0xabzdvSnROaUlvcFludTZLVU9tdkxGdCIsIm1hYyI6ImQ0NmFhMDQzMmU0YWFlMjQ4MjRlOWNiNGYxOGIyYTNlMTNiMDZhYTBmYTNkZWE5NDhlOGExMGNiOWNhYTM3ZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+