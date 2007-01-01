Калужская область расширяет сотрудничество со странами Ближнего Востока

Губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Председателем Российско-арабского делового совета Сергеем Горьковым. Они обсудили перспективы сотрудничества Калужской области со странами Ближнего Востока.

- В том числе в рамках ПМЭФ-2026. В этом году официальной страной-гостем на форуме станет Саудовская Аравия, - отметил глава региона. - В 2024 году организовали бизнес-миссию в аравийскую столицу. Представили продукцию калужских автопроизводителей и строительного сектора. Заключили экспортные контракты.

В январе 2026 года три калужские компании стали единственными российскими участниками крупнейшей международной строительной выставки в Эр-Рияде.

Сейчас калужские товары поставляются в Алжир, Египет, Ирак, Ливию, Марокко, Тунис и ОАЭ.

- Заинтересованы в расширении партнерства. Видим потенциал сотрудничества во многих сферах, - подчеркнул Шапша. - В том числе в производстве медицинского оборудования, продуктов питания, машиностроении. Рассчитываем на опыт Российско-арабского делового совета в организации прямых контактов.