В Юхновском районе продолжают обновлять соцобъекты

Дмитрий Ивьев
25.02, 07:21
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об итогах работы в Юхнове. Район входит в число территорий, где активно реализуется программа комплексного развития сёл.

За последнее время здесь завершили ремонт спортшколы «Юность». Продолжается обновление двух детских садов и районного Дома культуры. А в ближайших планах — строительство канализационных сетей на правобережье Юхнова, чтобы улучшить коммунальную инфраструктуру.

Отчёт о работе округа 24 февраля представила глава администрации Марина Ковалёва. По её словам, в районе удалось решить и другие важные задачи.

Там, где это было нужно, установили станции водоочистки. Появилось восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас все ФАПы в районе либо отремонтированы, либо обновлены. Здание поликлиники тоже требует реконструкции — власти ищут возможности для начала работ.

В этом году стартует строительство модульного бассейна. Также запланирован капремонт школ в селе Климов Завод и деревне Рыляки, а ещё — обновление детского сада в деревне Колыхманово.

Местные власти делают акцент и на развитии производства. Валовый выпуск сельхозпродукции в районе вырос на 11%. У предприятий АПК есть планы по расширению — в том числе строительство нового молочного комплекса.

Ещё одна точка роста — туризм. Всё больше людей выбирают маршрут Большой Калужской тропы, который проходит и через Юхновский район. Это привлекает гостей и даёт импульс для развития малого бизнеса.

Губернатор поблагодарил жителей района за труд и любовь к родному краю. Он пообещал: область продолжит помогать в решении самых насущных задач.

