Мещовский округ остался лидером по производству зерна в регионе

Глава Мещовского округа Владислав Поляков отчитался об итогах года. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, который участвовал в мероприятии, отметил: муниципалитет остаётся верен своему гербу и удерживает лидерство по производству зерна в регионе.

Есть шансы занять первое место и по выпуску яиц. В округе планируют построить птицефабрику мощностью до миллиона яиц в день — если проект реализуется, Мещовск станет одним из ключевых поставщиков яйца в области.

Ещё одно перспективное направление — туризм. За прошлый год поток гостей в округ вырос на 30%. Мещовск вошёл в национальный проект «Императорский маршрут», а на месте пустыря в центре города появился «Гуляй-парк» — пространство для семейного отдыха. Активно развиваются агротуризм и гастрономические туры.

Участковая больница получила новое оборудование, в посёлке Молодёжный и деревне Зеновка открылись современные фельдшерско-акушерские пункты. Ещё один ФАП планируют построить в этом году на станции Кудринская. Также в 2026 году начнётся капитальный ремонт Домашовской средней школы.

Отдельно губернатор остановился на вопросе, который давно волнует жителей: строительство очистных сооружений в Мещовске. Работы начнутся в 2027 году, и регион поддержит район в решении этой и других важных задач.

Шапша поблагодарил жителей Мещовского округа за активность и добросовестный труд. По его словам, когда люди вовлечены в развитие своей малой родины, результаты не заставляют себя ждать.