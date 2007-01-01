Шапша и Щёголев провели рабочую встречу в Калуге

Обнинск
В пятницу, 20 февраля, в наш город с рабочим визитом приехал Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

О ситуации в регионе ему рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Прошедший год для экономики области был успешным, - заявил Шапша. - Объем промпроизводства составил почти 1,5 триллиона рублей, рост — 15%. Это первое место в ЦФО и третье в стране. Агропром тоже дает плюс 3,7%. Особенно отметил молочное направление: вышли на 624 тысячи тонн молока в год. По темпу роста – это 2-й результат по округу.

1,5 миллиарда рублей привлекли на комплексное развитие территорий.

- Открыли несколько значимых объектов. В Калуге - долгожданную детско-взрослую поликлинику. В Тарусском районе - новую школу на 250 мест, - напомнил также губернатор.

Он поблагодарил Щёголева за поддержку.

Полпред поручил дальше решать поставленные президентом задачи. Главными из них названы национальные цели развития, рост благосостояния граждан, дальнейшая работа с бизнесом, демография.

