Сельское хозяйство Калужской области пополняется молодыми агрономами
Сельское хозяйство Калужской области пополняется молодыми агрономами

Дмитрий Ивьев
20.02, 07:09
В Калужской области становится больше молодых специалистов в агропромышленном комплексе. Это часть федеральной программы «Кадры в АПК», входящей в нацпроект по технологическому лидерству «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Она помогает привлекать в сельское хозяйство людей до 35 лет - тех, кто готов работать с современными технологиями и знаниями.

Одна из таких — Анастасия Безрукова, молодой агроном, которая показывает, что сегодня АПК — это не только трактора и поля, но и наука, и точные решения, рассказали 19 февраля в правительстве области.

Анастасия окончила магистратуру Тимирязевской академии по специальности «Агрономия» в 2022 году и сразу начала работать на практике. Девушка отвечает за весь цикл производства кормов: от выбора семян до готового продукта. В её ведении — почти 2000 гектаров полей.

За 2025 год её команда заготовила более 10 тысяч тонн сенажа, 8,5 тысячи тонн кукурузного силоса и больше 4 тысяч тонн корнажа.

