Шапша рассказал об успехах Тарусского района

Устойчивое развитие экономики Тарусского района позволило существенно укрепить социальную сферу и усилить позиции региона в туристической отрасли. Об этом сообщил 16 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша, подводя итоги работы муниципалитета.

По его словам, собственные доходы района в прошлом году выросли в полтора раза. Сельское хозяйство прибавило почти 20%: по продуктивности дойных коров и урожайности картофеля Тарусский район вошёл в число лучших в области. Удалось восстановить местную птицефабрику и нарастить производство яиц. Объём инвестиций в экономику муниципалитета также значительно увеличился. В частности, в селе Вознесенье разрабатываются планы строительства тепличного комплекса для выращивания овощей и закладки яблоневого сада.

Особое внимание губернатор уделил туристическому потенциалу Тарусы. Город, официально признанный культурной столицей региона, вошёл в тройку лидеров среди малых туристских городов России. Ежегодно его посещают около 400 тысяч гостей.

В перспективе в районе планируют создать крупный образовательно-туристический кластер на берегу Оки. Губернатор подчеркнул, что все проекты реализуются усилиями местных жителей, и поблагодарил их за труд, любовь к малой родине и сохранение традиций. Власти региона, по его словам, будут и дальше оказывать поддержку району в развитии экономики и туризма.