Экономика и бизнес

Губернатор Калужской области выступил на форуме о кадрах будущего

Дмитрий Ивьев
16.02, 14:07
1 424
Владислав Шапша принял участие в московском форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти», приуроченном к 35-летию Российского союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие собрало ключевых игроков рынка труда — среди участников были министр труда Антон Котяков и президент РСПП Александр Шохин.

Шапша выступил с докладом и напомнил, что по поручению президента возглавляемая им комиссия Госсовета активно ищет решения для преодоления нехватки специалистов в экономике. Работа ведётся совместно с федеральным правительством, регионами и бизнесом.

Шапша подчеркнул, что кадровый дефицит сегодня ощущают практически все отрасли — от промышленности до сельского хозяйства. При этом интересы государства и бизнеса полностью совпадают: всем нужны квалифицированные люди.

- И решать эту задачу можно только вместе, - резюмировал глава региона.

