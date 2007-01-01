Губернатор Калужской области выступил на форуме о кадрах будущего

Владислав Шапша принял участие в московском форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти», приуроченном к 35-летию Российского союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие собрало ключевых игроков рынка труда — среди участников были министр труда Антон Котяков и президент РСПП Александр Шохин.

Шапша выступил с докладом и напомнил, что по поручению президента возглавляемая им комиссия Госсовета активно ищет решения для преодоления нехватки специалистов в экономике. Работа ведётся совместно с федеральным правительством, регионами и бизнесом.

Шапша подчеркнул, что кадровый дефицит сегодня ощущают практически все отрасли — от промышленности до сельского хозяйства. При этом интересы государства и бизнеса полностью совпадают: всем нужны квалифицированные люди.

- И решать эту задачу можно только вместе, - резюмировал глава региона.