Людиново готовится к 400-летию: промышленность растёт, соцобъекты обновляются

Людиновский район остаётся одной из ключевых точек экономического роста Калужской области. Как отметил 13 февраля губернатор Владислав Шапша, наукоград с богатой промышленной историей скоро отметит 400-летие, а в прошлом году внес серьёзный вклад в развитие региона.

Главное событие года — запуск крупнейшей в стране линии по производству ДСП-плит на заводе «Ультрадекор», который лично открыл Президент России. Уже в декабре предприятие дополнили новой производственной линией с собственным центром дизайна. А заводы ЛТЗ и «Людиновокабель» получили гранты на общую сумму около 750 миллионов рублей для разработки инновационной продукции.

Не отстаёт и сельское хозяйство: район занял второе место в области по общему объёму производства.

Экономический рост позволяет решать социальные задачи. В этом году в местной больнице появится флюорограф и современный центр здоровья. За последний год медицинское учреждение пополнили 21 новый специалист. Уже получено разрешение на строительство нового корпуса больницы — участок готовится к расчистке.

В планах — капитальный ремонт детских садов «Сказка» и «Искорка», школы № 3, строительство очистных сооружений в деревнях Игнатовка, Манино и Букани, а также канализационного коллектора в посёлке Заречный.

- Это наша земля, все понимают свою ответственность за то, что происходит в районе, — эти слова, прозвучавшие на отчётной встрече, губернатор назвал объединяющими. Он поблагодарил людиновцев за труд, неравнодушие и активную позицию, которая помогает развивать район даже в непростых условиях.