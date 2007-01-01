Калужских предпринимателей предупредили о грядущем ужесточении штрафов

Бизнес-омбудсмен Калужской области предупредил местных предпринимателей о возможных изменениях в законодательстве. Госдума в первом чтении одобрила поправки, которые значительно ужесточат наказания за нарушения при работе с кассовыми аппаратами.

Если закон примут в текущем виде, штраф за первый случай отсутствия кассы вырастет с 30 до 150 тысяч рублей. За повторное нарушение придётся заплатить 300 тысяч, а при третьем и последующих — уже 750 тысяч. Штраф за невыдачу чека, даже если он был сформирован в системе, увеличится с 10 до 50 тысяч рублей. Кроме того, за первое нарушение больше не будут ограничиваться предупреждением — сразу назначат штраф. А индивидуальные предприниматели будут платить такие же суммы, как и юридические лица.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей подчеркнули: пока это лишь проект, и в ходе дальнейших чтений его могут смягчить. Однако даже после правок требования, скорее всего, останутся достаточно жёсткими. Предпринимателям рекомендуют заранее проверить работу своих кассовых аппаратов, убедиться в правильной настройке и регулярной передаче данных в налоговую — чтобы избежать проблем в будущем.