Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужских предпринимателей предупредили о грядущем ужесточении штрафов
Экономика и бизнес

Калужских предпринимателей предупредили о грядущем ужесточении штрафов

Дмитрий Ивьев
13.02, 09:29
0 348
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Бизнес-омбудсмен Калужской области предупредил местных предпринимателей о возможных изменениях в законодательстве. Госдума в первом чтении одобрила поправки, которые значительно ужесточат наказания за нарушения при работе с кассовыми аппаратами.

Если закон примут в текущем виде, штраф за первый случай отсутствия кассы вырастет с 30 до 150 тысяч рублей. За повторное нарушение придётся заплатить 300 тысяч, а при третьем и последующих — уже 750 тысяч. Штраф за невыдачу чека, даже если он был сформирован в системе, увеличится с 10 до 50 тысяч рублей. Кроме того, за первое нарушение больше не будут ограничиваться предупреждением — сразу назначат штраф. А индивидуальные предприниматели будут платить такие же суммы, как и юридические лица.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей подчеркнули: пока это лишь проект, и в ходе дальнейших чтений его могут смягчить. Однако даже после правок требования, скорее всего, останутся достаточно жёсткими. Предпринимателям рекомендуют заранее проверить работу своих кассовых аппаратов, убедиться в правильной настройке и регулярной передаче данных в налоговую — чтобы избежать проблем в будущем.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhDQ3N5TWU0RXFXK0ppdDVERWRaMWc9PSIsInZhbHVlIjoiUHhIL01ZcURwWS80QnMvRFNJQzlkNjh6RWhqOWYwSUdHRzByOHY0MFY1Y1dSbEs1VGtaU0lGY1ZLbkZFR3MxaExKTzhFbTVhUnE0b3NFTUd1RWRCRFFVM2dwOS83R0dkSmJ3ZVNpQWhPNVpQNFpSS1A3Um1Ed0lOLzBwSVVMUnl0SHgrZlVjR3BwQVNOYmN4dXhqMWlKVTBCTGFSS3h0RDdtODZyMEpLMSs5RHRpZzBGY1RUci9pWi9yZE80WUNOT0kwSDNseUtMTXBGZzVYUWFZMFRsY09USnVEdFl6aERUSXFZZytUUC90azRiV1lwWHNGZEt3YWdMVURKdDczZnhNR0p1bTFQcGVGK1ZYOEc1ZnIwcVdPKzJ2eWNmcmRGVDJBZWxnWitCbTRkTTBITWdPbW1IUUxsOWRtdXI5N0l5TzdTT0FaT1QyMjk5RDRwVDFiU2UwZFBISUFnY09ndG5yQVlkK3dSQlJoRTBxMmRnODJ6c1hzdnU5bDQ3VUgwTm1PQ1YyOXJlanJHWU5xdXB0c2o1RXkxak53ckVNOTFnT1laaVp5QnNIOFFCYWxqRGd4S3Jwcld3MHY3QVpaUSIsIm1hYyI6IjlkMzhhMTBjZmU2MDUwMjYwMDE1NjE4MmNlNDA2NzU1MmQ5M2JiNWZhMjkyZThlNzFjNTE3ZGRhNmNlM2Y2MzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5PS296b2tMeEQvRkFkVDVod2pxQXc9PSIsInZhbHVlIjoiZGZITmwrVmtPeFk3WWRhSXh4WStjblhId1A4OUdyWVpzQ2pIcGh2RHF1eFp1bjYwaERkRGFqRVh6aHhSYUxtVlhjY2tFeUYzWWNzZHVuMm9rN1cxRnNZZUlvdVNyVXliVmNOYzV1cDM0cU4yRXNiMTl4M2xKbThOelJNNURJanV3M2g3VDFjc1orMzJ5eVROak1McjlFeHRPSithRFo1N1E3d1NmbkpBVzZaWk1VMUtqcGlkOEYwZ0pOTFNRbUtCeFpXTWRrOFV6OVA0S0VKcWFEZVV5TnljT1JVQ1VkUHNKS2NRT0tkYVpDS2orWUlacEh6cXJpODlVUlJFQlA0TjNibnN1LzRlRTRndkpmM0JRdkcyaUREbVlzSUFVMnJ2SGhCZ2R3VnZGYkJRaTZLNzFLcTBxLzQwYUtESFNqelRueHNKNUY2cUpucTVOMUxZenlQNDYxcExYbnpYUlR1MFRuMTBFQjRVc0RKNHE4bzBtVEZBL3dVRGhlR2tYbXFBbDBBbGovVEorUmNudWZjV1AyZTl2U1FIajN4T2h6Yk9SRFMvVHVrbkE0ekY5RFl5cWlGOU5EV0E2Qkc5ek0xcmdMU09KMVhqaXp2T0w2VndyTFViTGwxMlQzdjVwUGMzaHp3ZmpxSjI4UWZJTnVxTDdBK0t2ZDhNZGEzcTgvYVdCZEsyaWRzcXhHRDNsdDQ5aVN6d29zTEVGR3hneDZKY2pENy9IcnhaVjk0c0g3VklGVFc3eWVLY1R4OU5RTkEwWE5NNDcwYy9oZVVpejZKUXlyTWtkV2VJSXY5YzR1MkVGMzNjMmRmb2psdXFVSVJPOWNZaCtRQzRVRUV5WFNmeCIsIm1hYyI6IjFiMjUzNDA0ZDhhOTY4ZmRjNDk1OGI3NzM0OTVhNDhkOWViODgzM2ZlMGFmZDhkZGVlM2JmYTU5ZDYzYTNlZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+