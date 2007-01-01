Владислав Шапша оценил швейное производство в Сухиничах
Губернатор Калужской области побывал на местном предприятии в среду, 11 февраля.
Владислав Шапша сам носит костюмы, которые там шьют.
На предприятии зафиксировано увеличение производства на 20%.
- Коллектив не только отлично справляется с производственными задачами, но и ведет большую социальную работу, - прокомментировал губернатор. - Поддерживают участников СВО. Помогли отремонтировать группу в местном детском саду, закупить игрушки, оборудовать школьную столовую.
