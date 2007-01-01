Калужские специалисты АПК поделились опытом с коллегами из Орла

Специалисты сельского хозяйства из Орловской области побывали с рабочим визитом в Калужской области. Основная цель поездки — изучить, как здесь готовят кадры для агропромышленного комплекса.

Как рассказали 12 февраля в региональном минсельхозе, гостей особенно заинтересовала система агроклассов. В Калужской области их уже 64: школьники занимаются по специальным программам, разработанным совместно с Калужским филиалом Тимирязевской академии и крупными сельхозпредприятиями. Это помогает ребятам ещё до вуза понять, чем они хотят заниматься.

Орловские коллеги посетили Жилетовскую школу, где увидели, как напрямую сотрудничает учебное заведение с птицефабрикой. Также они осмотрели учебные лаборатории в местном филиале Тимирязевки и заглянули в детский сад «Радуга» в Перемышле. Там уже с дошкольного возраста знакомят малышей с профессиями АПК через игры и занятия.

Гости отметили, что модернизация сельских учреждений в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» создаёт комфортную среду для детей и помогает формировать интерес к сельскому хозяйству с ранних лет. Орловские специалисты планируют внедрить похожие практики у себя в регионе.