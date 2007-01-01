Губернатор отметил успехи калужского сельского хозяйства
На расширенной коллегии министерства сельского хозяйства области подвели итоги работы отрасли.
- Несмотря на вызовы, прошедший год для агропрома региона был очень результативным, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Инвестиции. Технологии. Земля. Люди. Ключевые составляющие этого успеха.
Шапша рассказал об успехах. На 3,7 % рост физических объемов производства. На 40% к плану рост экспорта сельхозпродукции, четверть всего экспорта региона – продукция АПК. Производство молока - 624 тыс. тонн. Рост 107,4%. По надоям у нас второй результат в стране. Сбор плодово-ягодной продукции - рекордные 8 тыс. тонн, рост – в три раза. Исторический максимум производства масличных культур - 46 тыс. тонн (+38% к 2024 году). Производство сои увеличилось почти в два раза.
- Нам есть чем гордиться, - прокомментировал глава региона. - Это результат огромной работы, непростого труда аграриев. Благодарю наших сельских тружеников. Вы обеспечиваете благополучие каждого жителя региона. Продовольственную безопасность страны.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!