Калужская область увеличила экспорт сельхозпродукции

В 2025 году калужские аграрии и переработчики значительно нарастили поставки своей продукции за рубеж. Общий объём экспорта достиг 131 миллиона долларов — это на 40 % больше запланированного показателя. При этом сами предприятия отгрузили продукции на 94,1 миллиона долларов, а разница образовалась за счёт добавленной стоимости на этапе переработки и логистики.

Больше всего зарубежные покупатели заказывают продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности региона: зерно, растительные масла, мясо, молочные изделия, рыбу и морепродукты.

Основными партнёрами остаются страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Киргизия, Узбекистан и Азербайджан. В этом году власти региона планируют активнее развивать сотрудничество с Китаем.

На 2026 год установлен новый ориентир: довести экспорт сельхозпродукции до 160 миллионов долларов. Для этого будут расширять географию поставок и поддерживать предприятия, выходящие на новые рынки.