В Калуге закроется книжный развал
Торговые ряды на улице Дзержинского скоро перестанут существовать. В понедельник, 9 февраля, об этом на планерке в городской администрации сообщил глава города Дмитрий Денисов.
Участок, который принадлежит частному лицу, собираются застроить.
По словам Денисова, там будет многофункциональный объект с жилыми помещениями.
Продолжат ли предприниматели торговать книгами и канцтоварами в другом месте, пока не уточняется.
