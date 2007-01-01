В Калуге закроется книжный развал

Фото: Яндекс.Карты.

Торговые ряды на улице Дзержинского скоро перестанут существовать. В понедельник, 9 февраля, об этом на планерке в городской администрации сообщил глава города Дмитрий Денисов.

Участок, который принадлежит частному лицу, собираются застроить.

По словам Денисова, там будет многофункциональный объект с жилыми помещениями.

Продолжат ли предприниматели торговать книгами и канцтоварами в другом месте, пока не уточняется.