Экономика и бизнес

В Калуге закроется книжный развал

Дмитрий Ивьев
09.02, 15:35
0 1228
Фото: Яндекс.Карты.
Торговые ряды на улице Дзержинского скоро перестанут существовать. В понедельник, 9 февраля, об этом на планерке в городской администрации сообщил глава города Дмитрий Денисов.

Участок, который принадлежит частному лицу, собираются застроить.

По словам Денисова, там будет многофункциональный объект с жилыми помещениями.

Продолжат ли предприниматели торговать книгами и канцтоварами в другом месте, пока не уточняется.

