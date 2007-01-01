Обнинск
Региональный Минсельхоз рассказал, что используют при выращивании сельхозкультур

Евгения Родионова
06.02, 11:15
0 155
В четверг, 5 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об использовании пестицидов в сельском хозяйстве области.

— Расскажите, пожалуйста, какие пестициды используются сельскими хозяйствами? - написал горожанин.

— При выращивании сельскохозяйственных культур применяются пестициды и агрохимикаты, входящие в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Ознакомиться с информацией можно на сайте Минсельхоза России, - ответили в Мининистерстве сельского хозяйства Калужской области.

