Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужский бизнес обсудил с губернатором, как внедрять роботов на производствах
Экономика и бизнес

Калужский бизнес обсудил с губернатором, как внедрять роботов на производствах

Дмитрий Ивьев
05.02, 12:07
2 386
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге 5 февраля состоялась встреча губернатора Владислава Шапши с представителями регионального бизнеса в Торгово-промышленной палате. Главная тема — роботизация производств в условиях нехватки рабочих рук.

Участники обсудили, как правильно внедрять роботов, чтобы это было выгодно предприятиям, и какую поддержку для этого нужно от государства. На встрече выступил эксперт Федерального центра компетенций Игорь Ушенин — он рассказал о мерах господдержки для компаний, которые переходят на автоматизацию.

Особое внимание уделили подготовке кадров. В Калужской области обучение специалистов для работы с роботами ведётся в рамках нацпроекта «Кадры». Местный технопарк профобразования готовит работников как по стандартным программам, так и по индивидуальным запросам предприятий.

Некоторые компании региона, уже внедрившие роботов на производстве, поделились своим опытом. Губернатор отметил, что тема вызвала живой интерес у бизнеса и активное обсуждение.

По словам Шапши, Калужская область сейчас лидирует в Центральном федеральном округе по уровню роботизации. Цель таких встреч — объединить усилия власти, бизнеса и экспертов, чтобы дальше повышать производительность труда, качество продукции и скорость производственных процессов. Губернатор подчеркнул: переход на автоматизацию требует серьёзной перестройки, но результат того стоит.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
40%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBjbVJ1ZkFmRHUyTGtKQWU0NVhCMmc9PSIsInZhbHVlIjoiZDhSWjhCQ3RadW9MdittRjRhK3RQcnc2NzhGNEZ1ZSsvb0N4L0dFMzFtNUxpU1FNQjV4MmptUkx5TDlLRnF4aDZxRmtrMFh2NkxtNnRSbjVZb0RWblRCK0xnaU5vbWZoazd4THdEWFMyakFiV2VoTFgxS2krS0VJS2VvVlRrOUEycGtINENPengxUzVTdStEMEJJRFNTS3VGWEZndnlpZ2RzNUZ0RWRSZUdEVGNpOHZtbWlTdEMyS1JsNFlud2xRYjJtZUNiSjA2U3ZXTFRkdkp3ZXBKQkMzWFZ4V0VFajVaN0xBT2UzeVBjeU5CMHZBdXU2NFdpMVlja1Vtb25heDBKVWprdEs0VUxIaUtZcExPV0JDU0Y3Wmd3STUwSDJQK24vRUtSaFFhdlk2WmxNSklCTUR0ajBiYytLRk9YRkV0K3pxeW5UcmxOMDhEcjh2UEg3b1Nqay9CLzRYU1pzUWdGM09pQkhDdncyWWk4QldMK25CckVHN3R6MzRzaXRmbzFPUVFMeUNkb21DTk5QSWFLdFR4cTUzc1RzT1BFUmZMazE1bVdpaFFyWXpTZjRaYXBaSml0MDFRb3ZjOG02dyIsIm1hYyI6IjkyY2U0Yjc1ZDIyNjJjZjExODNjOWJlZTgwNWRhYzQ1OGM1Mzc4YmFhZTdlNGY2N2NlMGJhYWIxM2E0ZjAyNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InQvbWFTRTgzV0R1cWsrVEVFMHBiSEE9PSIsInZhbHVlIjoieklEZDJrTTBGUmJRYUFGUlZsYjRYa1JEV1RYcGFoZ0tMSVRIaHcvaThUNFFEVlkxOW4rYVZ2UkpnOHVBNyt2eE91S3dhNGtnK3QyUG1mUitTZmtvenkzQ3pxcXRmL3VjSUNpclRjZHZXKzNlNVRUMGdXL2NrdFJKdmJ4ckZndVNCclFCT2dpWGZ0Qzd0bnM1TFhSNm9rSUM3NlNlelpmajk4anc1cDhDeElRZEVvNzN6OXFTSFkxcDdMeUI2Mnp2WEozMFV0cGlkay84dVRDZTdseVJSUzlRai9CYWNGVzEwdTQ5alRUVFlVTitZTzdWZ2JYdnU0eFpCblM5WHc2VkFmNFkrOG9DSHJCWHgrWjdjMHVlVTdlVU9lWTV6RkcxNXpCV29qR2RybkV0NVhWQStwWUFCaFVxM1QycXNCN1RPT3V6V2hwV2sxSjdQWFZGNmRkMHcreE9vc2pYQzczeGN0NGNEclpLRlJUVU9iekhwY1ZuaytGc25wUUFYR1BNVGNoR1gzMGJFTFFOQTFOZDVIRTRWOXB6aGF1Yi9jTm1jTGJrY0JzZXBNTEI4dnRFV2R0V3NZcmhTTk5SYUhGRVZKUmlaT045bkFIbGsyMXdOdHFQQktaa0gxVGFWOUhreWFjTWRqWEJOblBLS2JpK01vWVQ1c1FqanllVjhnZ2x5N1kxUitsbnRDdXpBSWVndU9SbE5sVHU2T3NpYnBCRUFUaC9mak1IWXJGZ3EyYzB0aU5QQ2lvOWd5RDBUaVhGczR4aFA1L0pUK0tzWEN0bFJBSDVDeGZaK3Q2UUZZTloyUUxIR1l6aytCMFJMeDhkd09hcDM0blV3Vk40aDZRMCIsIm1hYyI6IjIzNmUzNmEwODE4ZTViMmU4MjUwYjRjMWY0MzViNzRiYjU2NjlkYzgyMmRhMGJjN2Y3MjU3MTk5NGE3ZDZkYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+