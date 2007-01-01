Калужский бизнес обсудил с губернатором, как внедрять роботов на производствах

В Калуге 5 февраля состоялась встреча губернатора Владислава Шапши с представителями регионального бизнеса в Торгово-промышленной палате. Главная тема — роботизация производств в условиях нехватки рабочих рук.

Участники обсудили, как правильно внедрять роботов, чтобы это было выгодно предприятиям, и какую поддержку для этого нужно от государства. На встрече выступил эксперт Федерального центра компетенций Игорь Ушенин — он рассказал о мерах господдержки для компаний, которые переходят на автоматизацию.

Особое внимание уделили подготовке кадров. В Калужской области обучение специалистов для работы с роботами ведётся в рамках нацпроекта «Кадры». Местный технопарк профобразования готовит работников как по стандартным программам, так и по индивидуальным запросам предприятий.

Некоторые компании региона, уже внедрившие роботов на производстве, поделились своим опытом. Губернатор отметил, что тема вызвала живой интерес у бизнеса и активное обсуждение.

По словам Шапши, Калужская область сейчас лидирует в Центральном федеральном округе по уровню роботизации. Цель таких встреч — объединить усилия власти, бизнеса и экспертов, чтобы дальше повышать производительность труда, качество продукции и скорость производственных процессов. Губернатор подчеркнул: переход на автоматизацию требует серьёзной перестройки, но результат того стоит.