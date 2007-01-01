Калужская область вошла в список лидеров по производству кукурузы и сои

Калужская область вошла в десятку лучших регионов страны по производству кукурузы на зерно и сои по итогам 2025 года. Об этом сообщил 4 февраля губернатор Владислав Шапша.

Регион отметили на Всероссийском агрономическом совещании как одного из самых успешных в выращивании этих культур. По словам главы области, кукуруза и соя становятся новыми точками роста для местного сельского хозяйства.

В прошлом году площади под кукурузу увеличили почти в полтора раза по сравнению с 2024 годом, а под сою — вдвое. Хороший урожай удалось получить благодаря расширению посевов и использованию семян отечественной селекции.

Окончательные итоги работы агропромышленного комплекса региона планируют подвести в ближайшее время.