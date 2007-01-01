Шапша пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»
Это произошло 4 февраля в Мастерской управления «Сенеж».
- Пригласили выступить на образовательной программе «Мастер публичной политики», - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Большинство слушателей – люди успешные, с большим опытом. Поэтому общались в формате диалога. Интересные вопросы, постарался искренне ответить. На своем личном опыте. На примере Калужской области.
В частности, он пояснил, как удалось перезапустить работу автокластера. Также речь шла про ситуацию в экономике, развитие деревообработки, фармкластера и промышленного парка.
- Рассказал о том, что ценю в людях, которые работают со мной в команде: быть вовлеченным, не откладывать решение задач, любить свое дело и самое главное – людей. И что важно в обратной связи с жителями: доверие, постоянный диалог, честные ответы, как есть - без прикрас и туманных обещаний, - отметил Шапша.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!