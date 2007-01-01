Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»
Экономика и бизнес

Шапша пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»

Дмитрий Ивьев
04.02, 16:35
0 215
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это произошло 4 февраля в Мастерской управления «Сенеж».

- Пригласили выступить на образовательной программе «Мастер публичной политики», - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Большинство слушателей – люди успешные, с большим опытом. Поэтому общались в формате диалога. Интересные вопросы, постарался искренне ответить. На своем личном опыте. На примере Калужской области.

В частности, он пояснил, как удалось перезапустить работу автокластера. Также речь шла про ситуацию в экономике, развитие деревообработки, фармкластера и промышленного парка.

- Рассказал о том, что ценю в людях, которые работают со мной в команде: быть вовлеченным, не откладывать решение задач, любить свое дело и самое главное – людей. И что важно в обратной связи с жителями: доверие, постоянный диалог, честные ответы, как есть - без прикрас и туманных обещаний, - отметил Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRab1BXRXBuS1NtSVVrN3p6dXRmT3c9PSIsInZhbHVlIjoidG9uRmkyaVQwcVVUYmlZRXFtbUlCUUpuVDd4aUxmdnJLZTIxOGZ1SGEwbW8wbzZmRzJFK3hBMVR2bVR2ak9UZGJuY1RYSGl0MjlPV3QyUjlONkxtWnQ4c1FLSEtrdjdiNUZhZDFFaW4veFFCUjZ1TW5XUFRrY0pnVTdRWElnSmJMMW1kVjdnUGRYTnluRVltaGxxRFBMeGluc0VlSVRqMTF0L0FYdFU3Lzc3TWh3VVY0M0h1eExtRzVKYk41RWs1V1pMSHV4WDBQRGJkVisrWjRzZll4RWJWWmlsTGNVZ1hCT2UzclZkWU5xQld1TUgrVWoyeUJkbTJZcnZ0c2FJUnFReHdjY3g2ZXZzQzlZblhnQklTcDIweWh1Nk9BYVE1NVpEUy9ObDNWbE5zc2VHaGdqUFJDSnQxNlMvOVA5akF2dHNtZ0JCdXJzSktJbWI3SmZsZ1lMeVZTMWljckgwWGUzcEdJWnczb0hKV3hNV2ZXeFppWHU5SWxna0hnZG1DdEQwa2R3ZUppQzlLa2t2U1NjZU1jWkt6QXZpVW9GRUpJZXlId1ZKL3IxdlBYZ1Vxcy9WQ2hob0RRaGUvWW9aLyIsIm1hYyI6ImQ2N2E3ZDk5YTgzYWNhMDM4MjNhOGZkODBjZTdjNjkwMDFiMjMyNzlmNWFlZDIxZGMwNDgwYzJiNzVkOGFlMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IksxVkkvaEs0NHl4WnlHcFhFd25yRXc9PSIsInZhbHVlIjoiUUhQOGRMK0pwNGhCaHoyUzIyRmE2SVpqQUdZYkE0QWtDTThZQzZmdkI3RDNXQ1FrZTNyamU3aFlRbHpmdkJPNmJlQ2lpZ1pDQUtDSHZ1OHBjOVVZK2FyQjVUVnNsd0dkWUkrcE01VkhCQ2NVVnpKZzBEbVduZzVPemNFK2JKb25meEVLb3JDbDl3VzM5TFNCOXV2Z2VGemxWY2NJUlAxV2piNEh0b25WZUNpbmtFdjByanRaRmNpWjdNa0pZakgya2hzckEyUFRXc0pYWnZyamt4WEt0Q1RvK0JQckpUZkJpRGdoQmdzSzdWeWJZY3U0dGhkU253cUY4ZzhRaXJRL3hrQjJTU0hXM1VCNysvcTFLWDlCZEVaemllOXlmSjB2eUwxMFVNMVB1UnlwZHQxYkRMSHM1TjRvOEpiNktvT053c3B5RnlOOWpuTnpXa2R5dUxKU2todXF5SXNycmJpeisyNzVaSUt6dzdkOWZjUUNUUk5ha0d2QVpybnN1V2JYc0MxRVZHc1FNWTdZcUcyOWNpZkhzNlpQVTQzcjZqaVlWNTBjdkFlNlhXSXJZUzB4MmdDOGFVT04vU1A4TGFlM3ZYWjRFdE5LWWxhSWI4aVdHVUZEb0d3alpmY2UyUjZkMm5SY0dRcEdvcmJPN1hhRnZMQnozSUlzSk5malo2ei9adnNFRDRzWGVZYWpuWmFYWkRGUC9ocmNqUTByeXF3OHFjckl2NGVveHljU3BLZmxDM2I1RmtOU0RpZUljcFNza3ZMSkxIZ01wWVl3TEJyU3ZRYlJKNjcxR21BVm1iYWlWYjdhQXR6Yk9kQzRpb2VBMFpjaFplT3BuU1hYTmRFNSIsIm1hYyI6IjE0MGEwM2ViNTIwMDhhOTFmNWE4YTA4MGFkNDdkNjZkZTFjNGZlYTUyYWJkY2ViZjZlZWY1NjYzY2E2MzQ4NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+