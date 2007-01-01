Обнинск
Экономика и бизнес В Калужской области расширяют производство труб
Экономика и бизнес

В Калужской области расширяют производство труб

Дмитрий Ивьев
04.02, 12:43
Более 440 тонн труб для инфраструктурных проектов по всей стране выпустили на новом производстве в Жуковском районе. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Пример того, что в Калужской области не только благоприятный инвестиционный климат, но и отличные условия для реализации инвестпроектов, - пояснил он.

В июне 2025 года на ПМЭФ с инвестором было подписано соглашение о расширении мощностей трубного завода в Жукове. Для выпуска импортозамещающей продукции на предприятии была выполнена модернизация. И уже через 2,5 месяца производство полимерных труб «Корсис» стартовало.

- Улучшенные характеристики по долговечности, прочности и ресурсоемкости делает ее востребованной в российских регионах в проектах строительства и ЖКХ, энергетики и сельского хозяйства, - заявил губернатор. - В том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В планах – дальнейшее наращивание объемов. Окажем необходимую поддержку для этого.

Новости по тегу
калужская область
