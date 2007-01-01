Бизнес планирует новые инвестиции в Калужской области

Губернатор региона Владислав Шапша 3 февраля провел рабочую встречу с руководством компании «Хаят».

- У нас давние партнерские отношения. В прошлом году компания запустила новые линии на производственной площадке в нашем регионе. Обсудили планы дальнейшего сотрудничества, меры поддержки, - заявил Шапша.

Генеральный директор компании Метин Мете отметил, что в нашем регионе комфортно вести бизнес. Он рассказал о взаимном доверии, открытом диалоге и ответственности за общий результат.

- Планируют и дальше инвестировать в развитие предприятия на калужской земле. И турецким партнерам рекомендуют налаживать сотрудничество с нашим регионом, - заявил Шапша.