Экономика и бизнес

Бизнес планирует новые инвестиции в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.02, 17:08
Губернатор региона Владислав Шапша 3 февраля провел рабочую встречу с руководством компании «Хаят».

- У нас давние партнерские отношения. В прошлом году компания запустила новые линии на производственной площадке в нашем регионе. Обсудили планы дальнейшего сотрудничества, меры поддержки, - заявил Шапша.

Генеральный директор компании Метин Мете отметил, что в нашем регионе комфортно вести бизнес. Он рассказал о взаимном доверии, открытом диалоге и ответственности за общий результат.

- Планируют и дальше инвестировать в развитие предприятия на калужской земле. И турецким партнерам рекомендуют налаживать сотрудничество с нашим регионом, - заявил Шапша.

