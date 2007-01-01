Обнинск
-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская область поставила на рынок 12 миллионов цветов
Экономика и бизнес

Калужская область поставила на рынок 12 миллионов цветов

Дмитрий Ивьев
03.02, 10:10
0 112
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В 2025 году из Калужской области отправили более 12 миллионов цветов — как в другие регионы России, так и за рубеж. Об этом сообщили 3 февраля в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Больше всего цветов — около 4,8 миллиона штук — уехали в Беларусь. В экспортной партии преобладали срезанные розы и тюльпаны, а горшечные растения (гиацинты, крокусы, нарциссы) составили примерно 7 процентов.

Внутри страны калужские цветоводы поставили почти 7,8 миллиона единиц цветочной продукции. Из них свыше 5,7 миллиона — это срезанные цветы: розы, тюльпаны, каллы, гермини, гвоздики и ирисы. Около 630 тысяч штук пришлись на горшечные растения — гиацинты, крокусы, мускари, лилии, бегонии и другие. Ещё 1,49 миллиона составила рассада для открытого грунта: петуньи, бархатцы, виолы, колеусы и бальзамины.

Основными получателями калужских цветов традиционно стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Вологодская, Воронежская, Нижегородская, Курская, Омская, Ростовская и Самарская области.

По данным лабораторных исследований, карантинные вредители в отправленной продукции не обнаружены.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRzWWEvVW1WdkptWHU5Vy9aanpKM3c9PSIsInZhbHVlIjoiQkY1KytVSEFvamRXQnFMMy9nOUtLbFNwazkzVjloZzA2cTVpeWt6RUxnWDF4aDAyZlpqTGozMmJBUE9lU01GM28waU0yUFJNbEYzWjVGZ1FWNFY1SEo0bzNxT2R2TmhvTFJENnRMRlBYTjZvS0QzUndhRDlESzhTUndrQkF0bzFQZjlMZmNobWJVdTdIOVN2VEV4MzlacEh4TnBlNXpIUGlHaFMzSTFEYWRtRHBSdS84ZVlJY1NBK2dDNFcxS2RuYmxTNXFDdUVYVGxIeXZURXdQQnZTZHg4WWJNd2pMTUNuUXlGRm9RQVNJOU80VXdUUFVPRGJoQURaUWJLYUZyS1pQMzlIM0l4emk4V1JyMnIyY2RlMWx4U3RMM1ZrTllJL2lIQUFEcjNqNER5c2RWRWxBcEhCWkRveEFpV3U1Y0Q0RVcrRjR1UHlOajVnNWpCdkpMTzZVUEpoQ2V2c2QzWTErckNLRmkxbFZSUG5RZ05RWnR2RnZmdnl2UFRkVWhsZWc0MlFoWHMzdHVkNlEvUXZCTzZjc0V5d3dNanNucXlpaEdwYXE1d1lGUWJKUElJUFJwb1Byb1hMUTZhR0Y4VCIsIm1hYyI6ImFlNjIxMDcwNTk2OTI1MzQwOTFjMTQ4MzQzODgxMTc4NTlmOGU1NTZjMTYyN2FlNjgyYTlmNDViNzAyM2M5NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii8vRHpCcS8xL1I5SC9sOUJIRS9MZUE9PSIsInZhbHVlIjoicXRCTXM5K1RqdDBEUHhJOUlkMTBuK1gzMWEwMXB1ZW9ZUndIdXZQeUlPSmQyZzlpaVEvUUNmMzZ4ZjNUWVNmVVQ0Q09UYlN2RHBCUTh1eldoQ0JMR0hpTHVCcEROendtZkh4VlZBVTRPcjhzTERRays1NUpGVk42aEpjZnQ5ZzVHMFNUYlJQbytyVkUzZ2ZhQk15aCtrVXJ3ZTc0UDE2QzM5SFBxU3QxVzhuci9KQ3VIWVpWZnEveHJJYVRBckd0MjgyalJWV3AxaFIybjduZ0thZjdrMXhCSHZEbi9hanh4ZHdaK0dCeGVqK0FneGxBT0VzMkN6L0lnUHk0QXlZYmNhTE5PSStHeWUzaWY3SGZwaS9nTEVEUDJrWktFQS9xWGl4U29OQ1lpZjJCUDFrNnhSS25wcE1KVkRwdWNoYkQwSk1wSi9xZ0wxSzBnK2p0aUdpeVN4cG9rdThKNHZYSnh4Z3M0ZzBtOTg1MGlmUWpxajN4YWJ0YytLZ25iOFJzRDArM1NBSFdWODRxa29tcEJDb2s4aUlvOGgxdUdwclJLTjNZblFGVGxSQUxKczdUVDRLVk9lTGd6dkRkejFKL0N3UUFEV1dra05uTENRVDdKM0hiOWdySElIRkpVSGVMQmRkWHVQakVxOUxJVEs2VWZhV2g5dEFpWFFTZ1ZrbUc5aTNZZW1xbTkrR3J0d1JBbjNYcDl0M0gvTGUwby8va3ArSVgzUGh4bHRNejFJTUhRbGcwSGtWTVpMOUdHSlpINmhZK3ovWEhHMHFUWGRFczYwckRFUEpLNzlCTmxtdjVIL1J6ZFVEM3I4ZWdoUU5HOUlseTk1V3pHUFNCYnQ2eCIsIm1hYyI6ImNhNTk0ODQxYzBiNjIzMmM1NDNiY2YyMzNlZTNiYjUzZmJiMmQxNDdkMmI4MDNmMTM1NWUwODU0N2EzYjE5ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+