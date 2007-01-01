Калужская область поставила на рынок 12 миллионов цветов

В 2025 году из Калужской области отправили более 12 миллионов цветов — как в другие регионы России, так и за рубеж. Об этом сообщили 3 февраля в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Больше всего цветов — около 4,8 миллиона штук — уехали в Беларусь. В экспортной партии преобладали срезанные розы и тюльпаны, а горшечные растения (гиацинты, крокусы, нарциссы) составили примерно 7 процентов.

Внутри страны калужские цветоводы поставили почти 7,8 миллиона единиц цветочной продукции. Из них свыше 5,7 миллиона — это срезанные цветы: розы, тюльпаны, каллы, гермини, гвоздики и ирисы. Около 630 тысяч штук пришлись на горшечные растения — гиацинты, крокусы, мускари, лилии, бегонии и другие. Ещё 1,49 миллиона составила рассада для открытого грунта: петуньи, бархатцы, виолы, колеусы и бальзамины.

Основными получателями калужских цветов традиционно стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Вологодская, Воронежская, Нижегородская, Курская, Омская, Ростовская и Самарская области.

По данным лабораторных исследований, карантинные вредители в отправленной продукции не обнаружены.