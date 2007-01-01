Обнинск
-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области больница вернула долг перед предпринимателем
Экономика и бизнес

В Калужской области больница вернула долг перед предпринимателем

Евгения Родионова
02.02, 17:44
0 514
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 2 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о погашении долга государственным заказчиком перед представителем малого бизнеса.

По данным ведомства, предприниматель обратился в с жалобой на отсутствие оплаты выполненных работ.

— Предприниматель оказывал услуги по техническому обслуживанию лабораторного оборудования в одной из местных больниц. Его услуги не оплатили, - уточнили в прокуратуре.

Информацию проверили и подтвердили факт задолженности.

Прокуратура направила главному врачу больницы представление.

Долг перед малым бизнесом погасили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
экономика и бизнес
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
75%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhpMVNLcmNtTzVyTWNmNXdEQ21WWWc9PSIsInZhbHVlIjoidkdFNFYreTJWZGMvS3NmK2lFWGlFc1BaYXR1MWpYbG1sRHE2bnRIVG5aT3Azd1JrV1FIMzJETTBlb2RqbHhnUytnOHN3VlQvK1dnaEFNS0M0N01kcjEweGlaNEphRS90bUcyV0ZzU1lRejlBSEl4Q1QwV3dFNk4ybVdjQmM4R2NoaG14S1dtdndtRklyNXlQUnkwa2VLdjF2SDJXalZiQlJkWWMzeFlXK1NIcnAxLzVDNlcvZWszazQwMXpLaXh5Z0xMN2sxOXpXbFZtajljYWRKZ2lqYTRjMVNZai9zdml2L0dsZE0vTWZOcHlTSE1ySzV3QnN4SFVOVnhPT2lGK2tOR1FiNlF4SnNXUXRCTHQ5eG5FY2QybGd0c25jbEFOaTBaNzFhNU5mUzV2cGhQR2thdnNkQi9tRkpnNzRuVTRURVJENllPVjZHRWFlUGM4OWN0dGw3TngxMEkxRXZNUENTUXFvMG9ZVHJiYlFhamRHaFlTaloyT2p0Tk5QbzNUb2dZN0dVK2JoNzNGanpxbE9BLzNiUUlxVWVDNzF2eUZBalo0ZVRocUxCZzZtV0plbmxtb1c3S292V1lMRys3YiIsIm1hYyI6Ijk3YzE1NTY1YmI5MWNkMDc4MGRlMmZlNmQ4NjgyZmNjNWQyZDU2ZDNhNzUyYWZjMDg5MDI0YjM4YjAwMmM2NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVvV1U2eTlYaG92QXBBcWpMMllIOEE9PSIsInZhbHVlIjoiOGE3ek44TVRkc1dqSHVnZ1J5dElJYXg5S251TTY0d3RocXNISFk1cmNBakpGWFRVNkR2ZldieXM3ay9kZEhaQ2hWY3B1OFVCa05aWkZJV01wZ1pnL0VkVVZhcFBybUN1MWVNbU85ek1SOTFmUG5yaTNUR1NieGs2RnVqdU84aGFzS0gzb0lXcmVxdDgvYUpVOXVZNFNJcnpTS2pXKzZGVlFRd0dxdnZGSDM5T0MxMDVZYjdXUE54ZEx2ekMyOTI5ZVlGL1U5cFUxVlpocktCTkdleTZGVWV6YVJhZU1GbzFmanI1eE9LWlJPVmwwR1RjM0o3OXhvVU0zNzNBZVZnSFVtUXNiWnpRUTBXNnhobDAxanpmeEJBaVJyUWZseENDYU8yK0orL1MxNUZMVDI3WjlTaFp6eldTdmxxNVBWcm5uT0tWNWd4UXRFU0g4V2FmampXV0svUVBCVzR4OWxXZW94MVF0eTR1dlpseFFQcFlhNzladDB4RUQzTVZZVWptdXlkUDMyWkw5YzhUcUZhZjUyVmFYSUNJMG1MdnA0NmVwc2pHYy8rWTVIeU1ZcDBRZzd2NlRUdnpmSlI1UmhuMlR5ei9HWERHcVRlQXBxVGYwSGFzdDk2S1RFZWxvaktZYWxpeWlhR0VqcEc5dnYvc0tMYW93NXNzVUhBWlNjM1VaZVhJbmw1YjBUL2JWRUFSSWt4Z3FKc1FVOTJRVkg4c3VHaWt0Y0lib0NiQ0xFeDBCQUh0aFVFNStoVlo4dFR6MmFMeW5WQkx6Um5xZ3lzUnRJRTJUdThEN3IrcnhFVGJUc1JIVk5NTXhEcEtEWURDN2hiSU9mb1JhWnpZMGh1bSIsIm1hYyI6IjE2NjkzZmVmM2I3YjgyNDUwNDNkNDhlMmNhMTk1YWU1NTUyN2ZjY2Y5YzZmZDk5OTZiZTExMWUwNzcyODY2MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+