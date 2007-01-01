В Калужской области больница вернула долг перед предпринимателем
В понедельник, 2 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о погашении долга государственным заказчиком перед представителем малого бизнеса.
По данным ведомства, предприниматель обратился в с жалобой на отсутствие оплаты выполненных работ.
— Предприниматель оказывал услуги по техническому обслуживанию лабораторного оборудования в одной из местных больниц. Его услуги не оплатили, - уточнили в прокуратуре.
Информацию проверили и подтвердили факт задолженности.
Прокуратура направила главному врачу больницы представление.
Долг перед малым бизнесом погасили.
