Калужские чиновники рассказали, как будут помогать закрывающимся предприятиям

В четверг, 29 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о проблемных предприятиях региона.

По её словам, в социальных сетях много комментариев о проблемах в Людиново, Кирове и Калуге.

— Ведется ли статистика по закрывающимся предприятиям и находящимся на грани выживания? Считаю, что информирование о таких проблемах важно для понимания общей динамики промышленности региона. Замалчивание о проблемах таких предприятий создаёт впечатление равнодушия к их персоналу-гражданах области. Приятно, конечно, говорить об успехах, но и не замечать проблем недопустимо для понимания реального положения. Для этого же и существует обратная связь с органами власти, - написала женщина.

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Представители предприятий, испытывающих сложности, приглашаются на комиссию по финансовой дисциплине, созданной при Губернаторе области, для рассмотрения проблем каждого предприятия индивидуально. Ситуация с предприятиями постоянно отслеживается.