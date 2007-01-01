Обнинск
В Калужской области планируют отобрать 515 гектаров земли у собственника, который их не обрабатывает
Экономика и бизнес

В Калужской области планируют отобрать 515 гектаров земли у собственника, который их не обрабатывает

Дмитрий Ивьев
29.01, 12:36
В Барятинском районе выявили крупный случай запустения сельхозземель: юридическое лицо почти год не использовало семь участков общей площадью 515 гектаров.

Весной 2025 года Россельхознадзор обязал владельца привести земли в порядок — очистить от сорняков и кустарника и начать использовать по назначению.

Однако при повторной проверке осенью стало ясно: предписания проигнорировали. Тогда надзорное ведомство передало дело в суд.

Суд оштрафовал нарушителя на 700 тысяч рублей. Но это может быть не всё: поскольку земля долго стоит без дела, власти готовят документы для её изъятия через суд. Если решение примут, участки передадут тем, кто будет их реально обрабатывать, рассказали в Россельхознадзоре.

