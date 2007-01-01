Обнинск
-10...-9 °С
Экономика и бизнес

Калужские хлопья пошли на экспорт – более 1100 тонн уехало в другие страны

Дмитрий Ивьев
28.01, 08:11
1 305
В 2025 году из Калужской области за границу отправили свыше 1190 тонн зерновых хлопьев. В основном это были овсяные, но также экспортировали кукурузные, пшенные и гречневые, сообщили 28 января в пресс-службе калужского Россельхознадзора.

Продукцию поставили в Беларусь, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Молдову, Абхазию, Грузию, Израиль и ОАЭ.

Перед отправкой каждую партию проверяли: инспекторы Россельхознадзора осматривали груз и брали пробы для лабораторных анализов. В образцах не нашли вредителей или других запрещённых организмов.

экономика
