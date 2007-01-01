В Калужской области суд обязал предприятие прекратить производство
В среду, 28 января, прокуратура Калужской области сообщила, что Калужский областной суд удовлетворил требований жителей посёлка Ферзиково.
По данным ведомства, суд пересмотрел требования прокуратуры и отменил решение Калужского районного суда об отказе в запрете деятельности предприятия ООО «Агрокальций».
— Калужский областной суд обязал «Агрокальций» прекратить деятельность по производству, связанному с использованием пивной дробины, включая её накопление и хранение, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.
