Новость дня Экономика и бизнес

В Калужской области суд обязал предприятие прекратить производство

Евгения Родионова
28.01, 09:33
В среду, 28 января, прокуратура Калужской области сообщила, что Калужский областной суд удовлетворил требований жителей посёлка Ферзиково.

По данным ведомства, суд пересмотрел требования прокуратуры и отменил решение Калужского районного суда об отказе в запрете деятельности предприятия ООО «Агрокальций».

— Калужский областной суд обязал «Агрокальций» прекратить деятельность по производству, связанному с использованием пивной дробины, включая её накопление и хранение, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

