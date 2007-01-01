Шапша объявил о создании единого центра компетенций

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 января прокомментировал объединение Агентства регионального развития и Агентства развития бизнеса.

По его словам, это делается для более оперативного и эффективного решения экономических вопросов. Будет создан единый центр компетенций.

- Базой для него станет Агентство регионального развития. Все основные функции и направления будут сохранены и усилены. Руководителем объединённого Агентства назначен Николай Александрович Андреев, - заявил Шапша. - Благодарю Николая Тубеншляка за работу в АРБ. Высоко оцениваю ее. Николай Петрович переходит на другую работу - в Обнинское агентство городского развития.

Глава региона рассчитывает, что результатом работы нового центра компетенций станет сокращение сроков решения вопросов бизнеса, повышение эффективности бюджетной поддержки, приток инвестиций и новых проектов.