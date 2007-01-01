В Калужской области объединят два агентства поддержки бизнеса
В одну структуру сольют Агентство развития бизнеса и Агентство регионального развития.
Об этом в понедельник, 26 января, сообщила руководитель Торгово-промышленной палаты региона Виолетта Комиссарова.
По её слова, руководить объединённой структурой будет глава Агентства регионального развития Николай Андреев, а глава АРБ Николай Тубеншляк переедет в Обнинск в команду Стефана Перевалова.
