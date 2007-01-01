Обнинск
-20...-19 °С
Экономика и бизнес В Калужской области объединят два агентства поддержки бизнеса
Экономика и бизнес

В Калужской области объединят два агентства поддержки бизнеса

Дмитрий Ивьев
26.01, 09:36
0 240
В одну структуру сольют Агентство развития бизнеса и Агентство регионального развития.

Об этом в понедельник, 26 января, сообщила руководитель Торгово-промышленной палаты региона Виолетта Комиссарова.

По её слова, руководить объединённой структурой будет глава Агентства регионального развития Николай Андреев, а глава АРБ Николай Тубеншляк переедет в Обнинск в команду Стефана Перевалова.

экономика
Партнёрские новости
