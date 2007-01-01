Калужские чиновники объяснили причины роста цен

В среду, 21 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о подорожании цен на продукты питания и коммунальные услуги.

По её словам, цены очень сильно выросли.

— Пишут, что цены в Калужской области за 2025 год выросли на 5,38%! Это правда? Коммуналка выросла больше, чем на 15%, а в магазинах цены какие, есть такие продукты, что дорожают чуть ли не каждый день! Для чего писать такую информацию? - написала женщина.

Министерство конкурентной политики Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В этом году повышение тарифов предусмотрено дважды: с 1 января и с 1 октября. С 1 января рост тарифов не превысит 1,7%, это обусловлено увеличением НДС с 20% до 22%. Повышения тарифов в декабре не было. В многоквартирном доме кроме платы за коммунальные услуги предусмотрена плата за содержание жилого помещения (жилищные услуги), которая не регулируется государством. Предприниматели самостоятельно устанавливают цены на товары в зависимости от отпускных цен поставщиков. логистических затрат и других накладных расходов.