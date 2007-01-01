Шапша принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров для экономики страны

На мероприятии собрались представители 59 регионов, федеральных ведомств, вузов, научных центров, бизнеса и институтов развития. Участники обсудили, как эффективно готовить специалистов в условиях технологических и демографических вызовов.

Как отметил Шапша, за последние годы регионы запустили много успешных практик, помогающих решать проблему нехватки кадров.

В ходе подготовки к Госсовету поступило более 180 предложений, которые легли в основу работы пяти «круглых столов». Среди ключевых направлений — точное прогнозирование кадровых потребностей, ранняя профориентация школьников, сопровождение через региональные кадровые центры и развитие целевого обучения.

Губернатор подчеркнул, что все обсуждаемые меры направлены на выполнение поручений президента Владимира Путина: рост экономики, технологическое лидерство и, главное, повышение уровня жизни граждан.