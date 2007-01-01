Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров для экономики страны
Экономика и бизнес

Шапша принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров для экономики страны

Дмитрий Ивьев
10.12, 14:02
0 110
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На мероприятии собрались представители 59 регионов, федеральных ведомств, вузов, научных центров, бизнеса и институтов развития. Участники обсудили, как эффективно готовить специалистов в условиях технологических и демографических вызовов.

Как отметил Шапша, за последние годы регионы запустили много успешных практик, помогающих решать проблему нехватки кадров.

В ходе подготовки к Госсовету поступило более 180 предложений, которые легли в основу работы пяти «круглых столов». Среди ключевых направлений — точное прогнозирование кадровых потребностей, ранняя профориентация школьников, сопровождение через региональные кадровые центры и развитие целевого обучения.

Губернатор подчеркнул, что все обсуждаемые меры направлены на выполнение поручений президента Владимира Путина: рост экономики, технологическое лидерство и, главное, повышение уровня жизни граждан.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpIU1NuRUZrUHlTeDc0QkZYTXZrdXc9PSIsInZhbHVlIjoiallEMTArdDVVU3NPVE93bGV3UDkvUWQvVFdhWWpjMzkvMGMyS282TkZhSzEvVEtQc0pQRHEwR2g0K2pvcVJGbkp0OFhVWnFaZUxLOHNzaGZTZUl0VTJONTFnUXNlNEZnbFFzVlVjMzJCa1J6UDQxZFU0Yy9JV1RCaDNsVWVBMkI0YmVFQ2pTdk03cGxKaS9oVU5qTm4zSEhvTVliUmhDZVlSbHlDOVZwUTF5ZWtPSkRibzhab1FMR2N6WSswWkUxdkdjNHBiYWlZSnVUajU5M0ZOelVDd1FON2ZJWnVTem53M0VrOGdMcWxqaU10TkR1UGVyZ0liV1lsNWhiRjhEUi9uS3FRUHpHaFRGRk5FY2tYUE12a0tMaTNqZG1tVk9JRDYvL2ZOa1dHeWgrdVI1WVovYkliYy9rREl2NHEvdEdmSnBlNWwvVjM2cWRheU13WSt1TGVZTmRKRFRJTitDNVVtTWEyWWZlYmRXRzNBYnBCemhKcHFDcGYwNTVyTWo5V3ZRV3pPaFpCNVliOU5WVDRsaU54eVRZMXNteE0yV21ESjEyRUdFUm1LOHNSNC8ycklCOW5UTkdXZ1g0NDlFdyIsIm1hYyI6Ijc5OWY3NDc0ZmM5YTQxOWVmMzE4MjBkZDA1MGY4OWUzZDViZGNiNGE2MWFiYTJlMzI3YmZmOGJmYmQ4ZGZkOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjR2UTZiSCtmajFLWVpUTGU0N0tOZHc9PSIsInZhbHVlIjoiY25BUTRVeGpYaWxsc2R1UFpRTGFqZVE0Q2pKNjAzNmt0d2tnRmVIT1Ntd2Z1OTR6R3J6ZFdzQ21sNGh6elJKaW04Z01nK3NkZlRqUVJDVjZJcUJEM3lqS2ZlR1I5SFNBNnArZXBGVTQ1QTJBd2FxbFA0T0NmR1FpRlBDM3RiZGZDbklIaGg0MHMzT1ZKL1dBNFllNVYxRzZEUTE3RmxocGs4TVdGVkJEZjIvcTEyNW9ubk96N0ZKOXUwcHVBVWl4dVVnRis3cVphbklFeU9ySTExMnVsTDRZMzlacnl5NkROWU1Oczc2cmc2S0JjSmxxZGNTeDZrbVNPbmxLRDlqMEoxMHh2VVBxdUhmN2dKNW96OHc4aTRyaXM4d3R2NmFQa0NyZzNYaWtpamRxbVFHNlJaeUZOQitXVXpjMGxiZUdSQUNXdDBNUk9QTEVLQU5iNmk1QWdQdjVDYjJxdnpKUkRiOU9MaHA0YTlCbERKZmtXS1cxMnZWNERIcUxkTnBLb0dNd1BvNVFrQVhHSlQrdVVsNXRwc2pETnoxRCsxdWhoWS9hdG1FZ3BlMVltUnpKSnYvcTIzMHFmOHpnK2hoSWFpNFZGdE1NcGg5cEFLazhsZCtSd1lXNUE0ZnloVnk3RHhBd3ZodWtGQkV5K2JNckJ5Njdvc2RlNk95VXRodjhzNzVSY1VHRVBMTkVxSHg5QW9kMGwzYXA2V25taGpvYWhqaGZpMjNIUU1sSkQyd3Q3bzh1anE5WXJTMkFENWlzSGRTVTV2dkh1d2I4d1hDQnlqYi9GbVQyUmFtaEp4VGVvUFllUjgrQmFkRXNwWE8yR3M4TWZ6ZE1nTjVUZXVUZiIsIm1hYyI6ImQ4OGM4YmI0YTFlMmY2YjI1OWQyZGQ4ZGFkYzc2NDhmN2Q5OTRjOTA2ZTc4YjYxZTk0YmFkYTljNzQwYmQ1NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+